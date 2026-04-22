El Ría de Aldán, segundo en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas

El Club de Mar Ría de Aldán certificó una gran actuación en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Piragüismo, disputado el pasado fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja, en Sevilla, al lograr la segunda posición por equipos. La entidad canguesa sumó un total de 1.890 puntos, una cifra que solamente fue superada por el Club Escuela Piragüismo Aranjuez, que se impuso en el torneo con 2.709 puntos. Completó el podio la Sección Deportiva del Círculo Mercantil e Industrial, con 1.806. Hubo otros dos equipos gallegos entre los diez primeros clasificados, el Club Náutico Pontecesures (cuarto con 1.613) y el Club Piragüismo Verducido Pontillón (décimo).

El Ría de Aldán sumó tres medallas (todas ellas en la modalidad de canoa) de las 19 cosechadas por el piragüismo gallego (7 de oro, 4 de plata y 3 de bronce). Así, Lucas Caride fue tercero en la final infantil A masculina, con un tiempo de 16:32,80, en una regata en la que se impuso Teo Delgado (Ensidesa), seguido de Manuel Belmonte (Aranjuez). En infantil B venció Valdo Curra para dar otro metal al club cangués. Lo hizo con un tiempo de 17:13,67, encabezando un podio al que también se subieron Ízan Santos (CN Pontecesures) y Aimar Elías (Santiagotarrak).

En la final A cadete masculina David Dávila sumó una medalla de plata al clasificarse justo por detrás del ganador de la prueba, Pablo Cid (Ría de Betanzos), con Daniel Rodríguez (Kayak Tudense) en tercera posición.

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Podio por equipos, con el Ría de Aldán (su representante, primero a la izquierda) en la segunda plaza de la general. / Fegapi

En kayak infantil A se impuso Noel Piñeiro (CP Portonovo) en un podio íntegramente gallego junto a Thiago Paz (Piragüismo Ourense) y Diego Monzón (CN Firrete), mientras que en infantil B Enzo Rodríguez (CP Portonovo) fue tercero. En féminas, Aitana Casal (CP Verducido Pontillón) fue primera. Y en paracanoe Gabriel Iglesias fue tercero en la categoría cadete.