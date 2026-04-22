Juan Quintas y Santi López: "La mejor manera de agradecer el apoyo que nos está dando la afición es con victorias"

"La mejor manera de agradecer todo el apoyo que nos están dando es darles alguna alegría, con victorias". Así se expresa Santi López para ensalzar el respaldo del público de O Gatañal en una temporada que afronta su recta final y que tendrá un duelo clave en el de este sábado ante el Rebi Cuenca. El polivalente jugador del Cangas coincide con el capitán Juan Quintas en señalar que el respaldo de sus incondicionales ha sido clave en los últimos dos triunfos en casa ante EON Alicante y Villa de Aranda, pero también en el resto del año.

"Son los mejores, no solo por ser los míos. Gente que se pierde un fin de semana para animarnos por ahí fuera. Solo se merecen cosas buenas, porque están en las buenas, pero mucho más en las malas", señala el ourensano. Para Santi López cada partido no deja de ser una sorpresa agradable. "Mira que era difícil mejorar lo que teníamos... Pero ahora incluso fuera de casa marcan el ritmo en la grada, como pasó en León, Valladolid o Torrelavega", afirma.

El Frigoríficos llega al duelo del sábado después de encadenar dos victorias como local tras una temporada discreta en su feudo. "Ganar en casa es lo más importante desde que yo estoy aquí e incluso desde antes, y es lo que ha fallado este año. Esos dos partidos nos han venido muy bien anímicamente pero también por convertir tu casa en un fortín y por la gente que se está dejando la vida por nosotros", manifiesta el capitán del Cangas.

Santi, por su parte, asume que la clave para el equipo morracense debe pasar por O Gatañal. "Es que no puede ser de otra manera. Es extraño haber sumado más puntos fuera que en casa, es algo que no le pasa a los equipos grandes, cuanto más a nosotros", señala. La buena noticia para él es que "hemos llegado a tiempo de sumar puntos y de ganar en casa, y creo que vamos a coger diferencias", y si no es así, señala, "siempre nos queda la bala de la última jornada ante el Puente Genil". Quintas apunta que "O Gatañal siempre ha sido clave, es como jugar con uno más, un pabellón único, de los que no hay. Al final, ese ambiente es difícil para los rivales, lo sé de cuando jugué aquí como visitante".

Los dos referentes defensivos del Frigoríficos coinciden en señalar la importancia de haber sumado los puntos ante el Villa de Aranda. "Son muy necesarios para nosotros por la clasificación pero también por los ánimos", dice Quintas, restando relevancia al haberse quedado a las puertas de igualar el golaverage particular. "Es cierto que venimos de una dinámica muy extraña para lo que estábamos acostumbrados", indica Santi López, que reconoce que "no estar sólidos en casa nos estaba generando cierta inseguridad, y estos puntos nos vienen muy bien".