El entrenador moañés Miguel Alonso ficha por la FIFA como asesor técnico

Entrenador de categorías inferiores, preparador físico, técnico ayudante de Pablo Alfaro en Pontevedra, Leganés, Huesca, Atlético Marbella y Mirandés, responsable del área de preparación física en el Valencia y director de alto rendimiento en el Olympique de Marsella hasta el pasado verano. Esta ha sido, a grandes rasgos, la prolífica trayectoria deportiva de Miguel Alonso antes de afrontar el último reto en su carrera. El moañés acaba de incorporarse a la FIFA como asesor técnico, en un proyecto en el que se encargará de asesorar a las distintas federaciones nacionales en la creación de programas de formación y modelos de entrenamiento, con el objetivo último de articular un sistema de trabajo en todas las categorías, o, como él mismo apunta, "un hilo conductor en cuanto a contenidos en todas ellas".

Alonso firma por un año en la modalidad de freelance, lo que le permitirá compaginar las tareas en el máximo organismo del fútbol mundial con su proyecto personal de asesoría y consultoría para clubes. "Mi ventaja es que hablo varios idiomas, y puedo ser un comodín para ir a países tanto anglófonos como francófonos", afirma. No será necesario en su primera experiencia, ya que este mismo sábado se embarcará con destino a Sudamérica para visitar la Federación Brasileña de Fútbol junto al grupo de trabajo que se ha creado a tal efecto. "Hay un jefe de grupo, que es el director del proyecto, y luego hay otros perfiles como el de un entrenador de porteros o el mío, que me dedicaré a metodología, aprendizaje y rendimiento físico", explica. Será, pues, un equipo multidisciplinar, pero también multicultural, con miembros de diferentes países. "Normalmente haremos estancias de corta duración, de entre tres y seis días, de forma presencial. Pero también tiene una parte de teletrabajo, con la preparación previa de esas visitas o las reuniones del grupo", añade, antes de subrayar que la idea no es otra que lograr "nuevas formas de impactar en la formación de los jóvenes". Lo positivo es que, asegura, "es un trabajo flexible que me ocupará solamente unos días al año y que me dejará tiempo para otras cosas".

Miguel Alonso, tercero por la izquierda, con su equipo técnico en el Olympique de Marsella posando con la Copa Gambardella. / FDV

La nueva aventura profesional de Miguel Alonso le llega después de haber rescindido su contrato para abandonar el pasado verano la academia de formación del Olympique de Marsella, en donde estuvo las tres últimas temporadas. La inestabilidad en el club francés lo llevó a adoptar la decisión de separar caminos, con un acuerdo que llegó tarde para poder incorporarse en otro destino. "Tuve algunas propuestas que finalmente hubo que declinar", manifiesta. Así es como decidió impulsar su proyecto personal de asesoramiento y mentorías para clubes de fútbol, una iniciativa que ya puesto en marcha en estos meses en el Porriño Industrial y en un club histórico de Francia del que no revela el nombre.

Y es que Alonso tira de la experiencia que le dan 27 años en la profesión, pero también de la formación específica y, no menos importante, del hecho de haber desempeñado roles muy diversos dentro de la estructura puramente futbolística de los clubes en los que ha estado. "He tocado muchos palos. De la parte financiera o de marketing no, pero de lo que está en el campo he hecho de todo", afirma. Razón no le falta a este trotamundos que sentó con Rafa Villaverde las bases de la Escuela de Fútbol Moañesa y que ha ejercido de jugador, entrenador o preparador físico, además de haber dirigido a videoanalistas o readaptadores o de haber trabajado como director del área de rendimiento en Marsella con médicos, fisioterapeutas o nutricionistas.

Miguel Alonso cuando estaba en las filas del Valencia como responsable de la preparación física. / FDV

De las tres temporadas en un equipo con tanta historia como tendencia a la inestabilidad, el Olympique de Marsella, se queda con "momentos duros, como la salida de Marcelino, que nos afectó mucho como españoles", pero también con el trabajo desplegado. "Ordenamos un poco al principio, cambiando el modelo de entrenamiento y le dimos una estructura, adaptándonos a la filosofía del club, y el primer año quedamos campeones de Francia Sub 17", relata, un hito en la trayectoria reciente de la entidad. El segundo año, el equipo sub 18 del Marsella se alzó con la Copa Gambardella, uno de los trofeos más prestigiosos para las categorías inferiores en el país vecino.

Pero el gran éxito, destaca el moañés, "es que esto se convirtiese en algo normal, cuando hacía años que no se conseguía. No era una academia con nombre en cuanto a cantera y en los últimos años se ingresaron 20 millones de euros por jugadores formados o acabados de formar en ella". Es más, Miguel Alonso cree que se incrementó también el prestigio de esa cantera fuera de las fronteras francesas. "Quedamos cuartos en la Youth League, cuando el primer año sumamos solo dos puntos, nos metió seis goles el Sporting de Lisboa y dimos una imagen negativa", recuerda. Todo ello gracias "al cambio de modelo. Ganar ha sido el resultado de las cosas del día a día. Hoy la academia es un referente y es invitada a torneos internacionales", subraya.

Formación para entrenadores

Dentro de los proyectos que tiene en su agenda, Miguel Alonso impartirá una formación para entrenadores el 12 y 13 de junio en Moaña. Serán 14 horas en los que abordará cuestiones como la organización y estructura de las sesiones de entrenamiento o la inclusión de elementos pedagógicos. Inicialmente se orienta hacia la base pero el propio preparador apunta que son cuestiones universales que abren el abanico incluso a técnicos de otras modalidades como el fútbol sala.

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Las personas interesadas se pueden anotar en el teléfono 628 402 377, a través del correo electrónico consulting.mac@hotmail.com o en el instagram @miguelalonsocal. El coste es de 247 euros si se hace de forma anticipada en este mes de abril, o bien de 347 euros a partir del 1 de mayo.