«Un club como el Frigoríficos, con esta afición, debe estar siempre en la Asobal»

Llegó a prueba a Cangas a mitad de temporada con el aval de su poderío goleador en el Eger de su país natal, Hungría, y de ser el hijo de Edmond Toth, fino lateral derecho con pasado en el Academia Octavio. Apenas un par de entrenamientos le bastaron para convencer a compañeros y técnicos y para firmar un contrato que lo ligó dos temporadas y media al Frigoríficos. La pasada campaña finalizó contrato y buscó su futuro lejos de O Morrazo, en un Rebi Cuenca con el que llega este fin de semana a O Gatañal.

Supongo que el partido de este sábado tendrá connotaciones especiales para usted.

Sí, es normal. Tenía muchas ganas de volver por fin a Cangas, no solo por jugar allí, sino también por poder visitar a toda la gente que conocí en los dos años y medio que estuve. Tengo muchos recuerdos bonitos y buenas amistades, y espero volver a verlos, además de jugar delante de la afición de o Gatañal, que es una de las mejores de la Liga. Tenía muchas ganas de que llegara esta semana.

Llegan después de que su última victoria en casa ante el Huesca les haya dado virtualmente la permanencia.

Sí, por fin conseguimos este pasado fin de semana la victoria que nos quedaba para la permanencia. Matemáticamente no está hecho, y confiamos en poder cerrarlo de modo definitivo, lo que significa ganar en Cangas. Si lo hacemos, está hecho. Ese es nuestro plan, y a ver si somos capaces de cumplir el objetivo.

Queremos demostrar que somos igual de buen equipo fuera que en casa

Han basado su buena temporada en casa, en donde son el tercer mejor equipo del campeonato con 20 puntos, solamente por detrás del Barcelona y del Logroño.

Es cierto, en casa somos uno de los equipos más fuertes de la Liga, en casa es donde hemos sumado casi todos los puntos que tenemos. Por eso ahora queremos intentar sumar fuera. A ver si podemos ganar dos partidos seguidos porque estamos trabajando mucho y espero que nos llevemos una alegría este fin de semana.

Fuera de casa solamente han sumado un punto [el Cuenca es el peor equipo del campeonato a domicilio], pero han perdido siete partidos por tres goles o menos, cayendo por la mínima en canchas tan complicadas como las de León o Logroño.

En Torrelavega perdimos de forma ajustada con circunstancias arbitrales extrañas, en Logroño de uno de forma muy parecida, con una tarjeta azul [a Diego Gándara] después de que le hubieran mordido... Espero que por fin podamos conseguir una victoria a domicilio, y demostrar que somos igual de buen equipo en casa que fuera.

Toth en el duelo Cangas-Benidorm de la pasada campaña. / Gonzalo Núñez

El Cangas ha seguido una trayectoria más irregular. En su balance sigue teniendo más puntos fuera de casa que en casa, pero con la diferencia de que viene de ganar sus últimos dos compromisos en O Gatañal.

Sí, ahora lleva un rumbo bastante bueno. Creo que también está a punto de conseguir la permanencia, en una línea positiva, pero espero que esta semana seamos nosotros los que ganemos en O Gatañal.

Supongo que está siguiendo de cerca la temporada del Frigoríficos del Morrazo como buen ex del equipo.

Sí, claro que sigo la temporada del Cangas, estoy muy atento a sus resultados. Al final tengo muchas amistades y en la plantilla continúan jugadores con los que me llevo muy bien. Un club como el Cangas, con esta afición, creo que debe estar siempre en la Asobal. Y yo lo quiero para volver y jugar en esta pista, ver las mismas caras. Y a partir del sábado pasar unos días aquí con ellos.

Tenía este partido marcado en rojo en el calendario desde el sorteo

Tenía ganas de que llegase este partido.

Ya cuando fue el sorteo del calendario yo tenía el partido marcado en rojo en el calendario. Es de los más importantes y tenía muchas ganas de venir. Pero también es cierto que primero tenemos la eliminatoria de la Copa del Rey de mañana ante el Logroño, y tenemos que ganar para poder entrar en la Final a Ocho.

Habla de volver para jugar en O Gatañal, pero ¿y para volver a vestir la camiseta del Cangas?

Pasé dos años y medio muy felices en Cangas y le debo mucho no solo al club, sino a toda la gente me estuvo apoyando siempre. Fue el primer club que tuve al salir de mi país y no lo olvido. Nunca se sabe, si nuestros caminos se cruzan ya veremos. Pero ahora estoy muy bien en Cuenca.

¿Qué tipo de partido espera que sea el de este sábado?

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Creo que va a ser un partido de dos defensas pegándose todo el rato. Nosotros somos un equipo que se construye desde atrás y cuando estamos bien atrás el rival siempre sufre. El Cangas es algo parecido, y no solamente defienden seis y el portero, sino que tienen uno más, la gente que les anima desde la grada. Espero un partido de mucho corazón, igualado, que acabará cayendo del lado del que lo quiera un poco más o del que tenga un poco más de suerte.