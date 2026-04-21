El Cangas repite previa y promoción de "O socio convida" para llenar O Gatañal ante el Cuenca

Lo que funciona no se toca. Esta es una máxima que se puede aplicar tanto a los negocios como a la vida real o incluso al deporte. Y es en la que se ampara el Frigoríficos del Morrazo de cara al partido de este sábado a las 16.30 horas ante el Rebi Cuenca, en busca de repetir un lleno en el pabellón de O Gatañal que facilite un poco más el trabajo en la pìsta de los hombres que dirige Quique Domínguez. La idea no es otra que desde las gradas se anote metafóricamente el primer gol en ese hipotético y necesario triunfo ante los manchegos, recuperando la previa y la promoción de "O socio convida", poniendo a la venta un total de 100 entradas a 5 euros que pueden ser retiradas por los abonados del club.

La dinámica será similar a la de experiencias anteriores, sin ir más lejos a la del pasado fin de semana en el duelo ante el Villa de Aranda, con el único cambio del horario. Y es que el madrugador choque hará que la sesión vermú arranque a las 13 horas para animar a todos los aficionados a que coman en el entorno del polideportivo cangués. Bocadillos, empanadas y pulpeiro formarán parte de la oferta gastronómica, que estará acompañada por la música en directo de un DJ cuya identidad aún está por confirmar. Se confía en que el buen tiempo (o al menos la ausencia de lluvia) facilitará la asistencia de un público que en las dos últimas citas salió del pabellón con sendas victorias frente a EON Alicante y Villa de Aranda.

Además, se activará nuevamente la promoción para los socios puedan invitar a un acompañante al precio de 5 euros, con el número de entradas a este precio limitadas a un centenar hasta final de existencias. Desde mañana a partir de las 10.30 horas los interesados podrán pasar por el local social del club para adquirir alguna de ellas. El club advierte de que no se pueden reservar y que tienen carácter anticipado, es decir, que no se expenderán la tarde de partido.

Noticias relacionadas

Los horarios para retirarla son desde mañana miércoles hasta el viernes de 10.30 a 13.30 y de 18 a 20.30, y el propio sábado de 10.30 a 13.30 horas. Solo se dará una por carné y en riguroso orden de retirada.