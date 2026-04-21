El Alondras quiere explotar su buen calendario para cerrar la Liga

Con la promoción de ascenso lejos y con la permanencia prácticamente garantizada, el Alondras intentará explotar su buen calendario de final de Liga para escalar posiciones en la clasificación y cerrar la temporada con nota. Esa es su aspiración después del triunfo cosechado el pasado fin de semana ante el Gran Peña, en un encuentro decidido en el descuento gracias a un doblete de Lucas Camba. El horizonte de los 51 puntos es el que se marca el cuadro rojiblanco.

"Es cierto que ya no tenemos presión más allá de separarnos del Viveiro. Hay pocas opciones de que pueda haber un arrastre al quinto por la cola, más aún después de que ganase el Bergantiños en Segunda RFEF, del empate del Viveiro y de nuestra victoria", reflexiona Rafa Villaverde. Los cangueses son ahora undécimos en la tabla con 42 puntos, los mismos que Lugo B (décimo) y Gran Peña (duodécimo), y por encima de Céltiga (40), Viveiro (35), Silva (29) y de los tres equipos que ocupan puestos de descenso directo: Cambados (26), Noia (22) y Barbadás (19). Por arriba, la quinta plaza del Estradense (47), último de los elegidos para el playoff, también parece muy lejana.

"Lo que ocurre es que todo está tan apretado que ganar un partido te permite subir dos o tres puestos. Nos pasó a nosotros este fin de semana y superamos a Gran Peña y Céltiga. Ahora hay que seguir ganado", afirma el técnico moañés. Y es que el objetivo pasa por hacer valer el calendario y alcanzar esa cifra de 51 puntos que permitiría a los de O Morrazo completar un buen año. "Queríamos haber salido bien de esas semanas con tres partidos, porque éramos conscientes de que el calendario era muy bueno para nosotros, igual que para el Gran Peña", reconoce. Los cangueses se miden en estos tres encuentros finales a Lugo B y Viveiro en casa, y a Barbadás a domicilio.

Recuperar efectivos

"Éramos los dos equipos con mejor final para poder sumar, porque no teníamos enfrentamientos directos", dice Villaverde. Es por ello que los vigueses se tomaron muy en serio el partido frente a los alondristas. "La sensación es que ellos se estaban jugando mucho, porque de haber ganado estarían a dos puntos de la promoción", señala. Todo ello teniendo en cuenta los duelos entre sus rivales que se van a producir en estas tres últimas semanas de la Liga regular.

La prioridad ahora de cara al fin de semana no es otra que la de recuperar efectivos tras haber llegado muy justo al partido del Gran Peña, en el que hubo que recurrir a dos juveniles para completar la convocatoria, y en el que faltaron Diego por trabajo, Rocha por sanción y Abel y Yelco por lesión, además de que otros como Kopa entraron en la lista muy justos y apenas pudieron jugar diez minutos. Por si fuera poco, con los cuatro justos en línea defensiva, Guime tuvo que forzar para jugar con molestias, y Martín Rafael tuvo que ser cambiado al descanso por un esguince de tobillo.

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La buena noticia es que tanto Diego como Rocha estarán disponibles, y que se supone que Kopa llegará en mejores condiciones tras los entrenamientos de esta semana. Las dudas serán Martín Rafael y Abel, cuya evolución marcará si puede reaparecer este fin de semana o si lo hará en el siguiente.