Remo
Samertolameú logra un oro y una plata y el Vila de Cangas un oro en el Campeonato de España de Bateles
El equipo de Meira se alza con el título en alevín masculino y con el subcampeonato en en sub 23
Los cangueses repiten el oro de 2025 en infantil masculino
La armada de O Morrazo que acudió este fin de semana a Leguitano (Álava) para competir en LXXXIII Campeonato de España de Bateles regresó con tres valiosas medallas: un oro y una plata para la Sociedade Deportiva Samertolaméu-Oversea de Meira y un oro para el Club de Remo Vila de Cangas.
Los dos metales del club moañés le sitúan en el cuarto puesto de la clasificación general por clubes. La medalla de oro vino con la tripulación alevín masculina, en la que remaban Mateo Franco, Hugo Nieto, Álex Nieto, André Pereira y Ainhoa García como timonel. En esta categoría el podio fue íntegramente gallego puesto que detrás de Samertolaméu, que ganó con una clara ventaja, entraron Mugardos y Mecos.
La segunda medalla de Samertolaméu-Oversea vino en la categoría sub 23, que era una de las novedades de este campeonato de España. El triunfo fue para Pasai (8:53,46) y plata la plata para los de Meira (8:59,65).
Por su parte, el Club de Remo Vila de Cangas conquistó por segundo año consecutivo el título de campeón de España en categoría infantil masculina. En esta ocasión la tripulación compuesta por Benjamín Ceballos, Senén Soage, Haran Costas, Óscar Cortés y Naiara Camiña al timonel se alzó con el triunfo con un tiempo de 4:35,48, por delante del cántabro Club de Remo Actividades Náuticas (4:42,46) y Deustuko Arraun Taldea (4:44.27).
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega