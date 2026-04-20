Samertolameú logra un oro y una plata y el Vila de Cangas un oro en el Campeonato de España de Bateles

La armada de O Morrazo que acudió este fin de semana a Leguitano (Álava) para competir en LXXXIII Campeonato de España de Bateles regresó con tres valiosas medallas: un oro y una plata para la Sociedade Deportiva Samertolaméu-Oversea de Meira y un oro para el Club de Remo Vila de Cangas.

Los dos metales del club moañés le sitúan en el cuarto puesto de la clasificación general por clubes. La medalla de oro vino con la tripulación alevín masculina, en la que remaban Mateo Franco, Hugo Nieto, Álex Nieto, André Pereira y Ainhoa García como timonel. En esta categoría el podio fue íntegramente gallego puesto que detrás de Samertolaméu, que ganó con una clara ventaja, entraron Mugardos y Mecos.

La segunda medalla de Samertolaméu-Oversea vino en la categoría sub 23, que era una de las novedades de este campeonato de España. El triunfo fue para Pasai (8:53,46) y plata la plata para los de Meira (8:59,65).

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Por su parte, el Club de Remo Vila de Cangas conquistó por segundo año consecutivo el título de campeón de España en categoría infantil masculina. En esta ocasión la tripulación compuesta por Benjamín Ceballos, Senén Soage, Haran Costas, Óscar Cortés y Naiara Camiña al timonel se alzó con el triunfo con un tiempo de 4:35,48, por delante del cántabro Club de Remo Actividades Náuticas (4:42,46) y Deustuko Arraun Taldea (4:44.27).