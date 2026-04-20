El guion que espera al Frigoríficos: bajar a la "mina" y «picar piedra» para amarrar la salvación

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro consiguió este domingo su cuarta victoria de la temporada en O Gatañal, un triunfo que le acerca un poco más a la salvación. Este fin de semana tendrá una nueva oportunidad de dar un paso de gigante hacia ese objetivo porque volverá a jugar ante su público, esta vez contra el Rebi Cuenca. El entrenador de los cangueses, Quique Domínguez, se refería a los dos puntos logrados ante Villa de Aranda como el resultado de «uno de esos partidos en los que hay que bajar a la mina y picar mucha piedra». Y esa probablemente sea la tónica en los cinco encuentros que restan hasta final de temporada.

La pelea por la permanencia está muy reñida. Aranda y Cangas están empatados a 17 puntos, con el gol average a favor de los burgaleses. Por delante hay un hueco de cuatro puntos con respecto a Cuenca y Alicante, pero por detrás la clasificación está muy apretada. La victoria in extremis de Puente Genil ante Torrelavega le sitúa con 16 puntos y luego están Nava y Huesca, ambos con 15 puntos. Con los segovianos el Cangas ya jugó sus dos encuentros y tiene el gol average perdido, mientras que ante Huesca se impuso en los dos enfrentamientos. Más descolgado está el Guadalajara, con 11 puntos, pero en las dos próximas jornadas tiene la oportunidad de apretar un poco más la clasificación por abajo: este domingo recibe al Nava y el próximo fin de semana visita al Huesca.

El Frigoríficos en todo caso depende de sí mismo y parece haber recuperado el embrujo de O Gatañal en el momento más importante de la temporada. Hasta final de liga tendrán que pasar por el fervedoiro cangués Rebi Cuenca, Bidasoa y, en la última jornada, Puente Genil. Después de la sufrida victoria ante Villa de Aranda Quique Domínguez avisa de que «no vamos a tener ningún partido fácil, plácido o de ganar con holgura; ojalá que sí, pero habrá que pelearlos y disputarlos todos».

William Thompson con su trofeo del Campeonato de Mediterráneo con Los Hispanos juveniles. / RFEBM

El técnico destaca el encuentro completado por sus jugadores este domingo, contra un Aranda que venía de enlazar dos triunfos consecutivos y buscaba el tercero. «Llegaban en un gran momento de forma tras dos grandísimos resultados y con jugadores a un gran nivel. Es una victoria de muchísimo mérito, en la que supimos reponernos a momentos delicados en la primera y segunda parte», valora Domínguez. Fases del juego en las que el Cangas incurrió en pérdidas que provocaron «goles gratis» para el Aranda, pero que fue capaz de voltear.

El entrenador del Frigoríficos aprovecha para romper una lanza en favor de su plantilla, del esfuerzo y compromiso demostrado y de la gestión desde el club. «Somos el único equipo de la zona media-baja que no se ha reforzado. Confiamos mucho en lo que tenemos y con los que estamos vamos a ir hasta el final», afirma. «Hay mucho trabajo detrás. A veces se nos olvida que tenemos jugadores muy jóvenes, que no se han visto muchas veces jugando con esta necesidad de puntuar. Para ellos esto es también un proceso de aprendizaje y madurez», concluye Quique Domínguez.

Uno de esos jóvenes es el extremo Martín Fuentes, que está derribando la puerta a base de trabajo y sin que le tiemble el pulso en los momentos calientes del partido. Este domingo aportó cuatro goles a la victoria, volvió a dejar muestras de su calidad y recursos de lanzamiento para convertirse en una sólida alternativa de presente y de futuro ante la ausencia de Arón Díaz Ledo.

Otro de los jóvenes que también está en la dinámica del primer equipo es el pivote William Thompson. El jugador acaba de proclamarse campeón del Campeonato del Mediterráneo con la selección española juvenil. Los Hispanos juveniles, entrenados por Pablo Larrumbide, derrotaron en una agónica final a Serbia (34-33).