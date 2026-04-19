El Frigoríficos vuelve a ser imbatible en O Gatañal

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro parece haber reencontrado la magia de O Gatañal en el momento decisivo de la temporada. Cuando ganar cada partido requiere más que sangre, sudor y lágrimas. Los cangueses aprovecharon la primera «bola» que les ofrece el calendario con dos encuentros consecutivos en su feudo y este domingo ganaron 28-26 al Tubos Aranda-Villa de Aranda. Un triunfo ante un rival directo, con el que ahora empata a 17 puntos en la clasificación. Quizás el único pero es el de no haber conseguido igualar el gol average (en la ida perdió 28-25), pese a que el Cangas dispuso de la última posesión. El Frigoríficos, que llegaba a esta cita con la paradoja de ser el peor conjunto como local, encadena su segunda victoria seguida ante su público después de la lograda hace dos semanas ante el Horneo Alicante.

El partido fue fiel al guion que se podía esperar. Mucha intensidad, ventajas cortas y emoción hasta los últimos instantes. El Frigoríficos tuvo dos momentos críticos – uno en cada parte– en los que el Villa de Aranda volteó el electrónico, pero esta vez consiguió minimizar daños. En los últimos diez minutos, con todo por decidir, el Cangas secó en ataque a los visitantes, que se toparon con un enorme Ivan Panjan y solo fueron capaces de anotar dos tantos.

El equipo entrenado por Quique Domínguez fue el primero en intentar abrir un hueco en el electrónico. Después del intercambio de goles inicial y con un 7-5 en el marcador los cangueses tuvieron posesión para irse de tres. No la aprovecharon y poco después el Villa de Aranda le daba la vuelta al electrónico gracias a Mateo Arias y al estado de gracia de Asier Iríbar. El jugador vasco, con pasado en O Gatañal, en la primera mitad anotó cinco goles sin fallo. Con un 10-11 en el marcador en el minuto 21 y tras sufrir dos contragolpes consecutivos Quique Domínguez paraba el encuentro para frenar esa inercia negativa. La respuesta local a Iríbar llegó por parte de Martín Gayo, que con un espectacular cinco de cinco permitió que el Frigoríficos se fuese a los vestuarios con ventaja tras anotar sobre la bocina (16-15).

La afición de O Gatañal animando este domingo al Frigoríficos del Morrazo en el encuentro ante el Villa de Aranda. / Gonzalo Núñez

El arranque del segundo tiempo parecía prometedor. Sendos goles de Gallardo y Manu Pérez le daban al Cangas su máxima ventaja (18-15, min.31) y con un balón para irse de cuatro. El lanzamiento de Rivero no entró y lo que vino a continuación fue su segunda crisis de la tarde: una sequía de más de siete minutos y un parcial en contra de 0-4, que volvía a poner por delante al Villa de Aranda (18-19, min.37). Los burgaleses llegaron a gozar de una renta de dos tantos: 19-21, en el minuto 42. El Frigoríficos fue capaz de sobreponerse y por medio de Fuentes y Quintas, junto a una aguerrida defensa, devolvió las tablas al electrónico (21-21, min.44).

El recital de Ivan Panjan para hacer frente a tres exclusiones consecutivas

El partido encaraba su desenlace y el Cangas fue el equipo que estuvo más acertado en los dos lados de la pista. En defensa fue capaz de sobreponerse a las exclusiones prácticamente consecutivas de Pereiro, Manu Pérez y Quintas, que le obligaron a jugar en inferioridad entre el minuto 48 y el 55. El portero Ivan Panjan, que comenzó el partido con una serie de intervenciones espectaculares y luego pareció diluirse, emergió en los momentos decisivos con paradas casi milagrosas. En el plano ofensivo el Frigoríficos tuvo que hacer frente a una defensa muy abierta del equipo de Javier Márquez, un envite del que salió airoso con la sangre fría del italiano D’Antino desde el punto de siete metros y el acierto de Gallardo, Martín Fuentes o Juan Quintas.

Los locales entraron en los últimos cinco minutos con una ventaja de dos tantos (27-25). Juan Tamayo apretó el marcador con apenas tres minutos por jugar (27-26) y en la siguiente acción Gallardo cometió una falta en ataque que le ofrecía la oportunidad de empatar al Villa de Aranda. Fue otro de los momentos de Ivan Panjan, que realizó una primera parada a Mateo Arias, a la que siguió el 28-26 anotado por Martín Fuentes. Y en el siguiente ataque visitante Panjan volvió a hacerse grande ante Mateo Arias para amarrar el triunfo local. El croata aún tuvo tiempo de firmar otra parada a David López ante la desesperación del banquillo arandino. Los últimos instantes fueron casi una partida de ajedrez con los tiempos muertos y con el Cangas intentando igualar el gol average. No fue posible, pero los dos puntos se quedaron en el pabellón de O Gatañal.

Este triunfo vale su peso en oro, sobre todo por la sorprendente victoria de Puente Genil ante Torrelavega. Ahora el Frigoríficos suma 17 puntos, los mismos que Aranda, y tiene uno de ventaja sobre Puente Genil y dos sobre Nava y Huesca. El próximo sábado volverá a jugar en O Gatañal, esta vez a las 16.30 horas, ante el Rebi Cuenca.