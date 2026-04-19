El Frigoríficos, ante una nueva final por la salvación en O Gatañal

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta esta tarde un nuevo partido trascendental en su pelea por la salvación. Los cangueses reciben en O Gatañal al Tubos Aranda-Villa de Aranda, un rival directo que llega con dos puntos de ventaja. El encuentro comenzará a las 19.30 horas, con el arbitraje de los hermanos hermanos Jesús y Jorge Escudero Santiuste. De todos modos el ambiente en los exteriores del pabellón comenzará a partir de las 17.30 horas, con música y con promociones en la cantina. Para animar la afluencia a O Gatañal la directiva del Cangas recuperó esta semana la iniciativa "O socio invita", que permitió que los abonados pudiesen retirar entradas a 5 euros para llevar a un acompañante.

El equipo entrenado por Quique Domínguez afronta el primero de los dos partidos seguidos que disputará en O Gatañal, dos citas señaladas en rojo ante rivales directos y en las que el Frigoríficos puede dar un paso de gigante en su objetivo de la permanencia. Para ello necesita volver a ofrecer su mejor versión ante su público y sumar el que sería el cuarto triunfo de la temporada en su pista, el segundo de manera consecutiva después de ganar hace dos semanas al Horneo Alicante. Los burgaleses llegan en el que quizás en su mejor momento de la campaña, después de ganar en su pista al Valladolid (33-29) y al Rebi Cuenca (33-23), que será el siguiente equipo que visite O Gatañal. Curiosamente el Frigoríficos es el conjunto con peor balance como local -solo seis puntos en los once encuentros disputados en O Gatañal- mientras que el Villa de Aranda es uno de los equipos con menos puntos a domicilio, con solo tres. Un balance que solo empeora el Cuenca, con uno.

El encuentro de esta tarde es más importante si cabe después de la victoria de este sábado del Puente Genil-Ángel Ximénez, que ganó 26-25 al Bathco Torrelavega y ahora mismo tiene un punto más que los cangueses. El Frigoríficos llega con toda su plantilla disponible, con Samu Pereiro ya recuperado y que volvió a las pistas en el duelo ante Valladolid. Por su parte, Javier Márquez tiene la duda de Nemanja Jovic, tras el pequeño esguince sufrido en la última jornada, y las bajas de Andis Bors y Arthur Pereira, que aunque tienen el alta médica van incorporándose poco a poco al equipo.

Las claves para un triunfo cangués pasan por minimizar el número de errores y pérdidas de balón, así como los parciales en contra que suele encajar y que pueden llegar a verdadera losa. "Va a ser un partido intenso, físico y duro, más de defensas que de ataques, y en el que habrá que trabajar mucho", vaticina Quique Domínguez, que recalca que su equipo debe demostrar que "queremos mucho la victoria y que la merecemos". En el partido de la primera vuelta se inclinó a favor de los arandinos, con un resultado de 28-25.