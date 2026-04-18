Quique Domínguez, entrenador del Frigoríficos del Morrazo: «Espero un partido físico, intenso y duro ante el Aranda»

«Un partido intenso, físico y duro, más de defensas que de ataques, en el que habrá que trabajar mucho». Esa es la expectativa que tiene el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, de cara al partido de mañana ante el Villa de Aranda, en el que la escuadra canguesa buscará un triunfo que le permita dar un paso adelante en su carrera hacia la permanencia. El preparador pontevedrés asume que el duelo ante los castellanos «tendrá momentos que habrá que saber jugar, alternativas», con la relevancia que tendrá el «mantener la concentración durante el partido porque hay mucho en juego». Y sentencia asegurando que «son puntos valiosos que vamos a buscar con todo».

Con la imagen del encuentro ante el Atlético Valladolid aún en la retina, la idea del Cangas pasa por evitar caer en los mismos errores, con pérdidas de balón y lanzamientos desacertados. O, como explica el técnico del cuadro morracense, «por reducir el número de errores y evitar esos parciales en contra que nos afectan tanto y que nos hacen ir por detrás en el marcador». Una incidencia que, apunta, no alcanza únicamente el propio resultado «sino también a la falta de confianza que eso te produce». Así pues, para Domínguez será determinante restringir el volumen de errores para incrementar exponencialmente las opciones de los suyos de sacar algo positivo del encuentro.

Más allá de verse en el espejo y de tratar de optimizar el rendimiento, Domínguez no pierde de vista las singulares características de un rival del que destaca principalmente «el buen momento que atraviesa, con dos grandes resultados en los que superó con claridad a Valladolid y a Cuenca», en ambos partidos en el pabellón Santiago Manguán. «Lo hizo con momentos brillantes y con jugadores que se encuentran en un gran estado de forma», añade, ejemplificándolo en el caso del lateral Tamas Janosi, además de que «la portería les está dando y han mejorado su nivel defensivo».

El resumen es que «pasan por un buen momento de forma y confianza, y eso habrá que contrarrestarlo «con nuestro trabajo, nivel y determinación. Hay que demostrar que queremos mucho la victoria y que la merecemos», sentencia el preparador del Frigoríficos del Morrazo.

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Por su parte, el extremo Martín Fuentes recalca la «vital importancia» del duelo, asume que el equipo cometerá errores en un partido que prevé igualado, pero que habrá que saber reponerse a ellos. Apunta además como clave el «mantener la intensidad defensiva que llevamos en los últimos encuentros».