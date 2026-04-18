Liga Gallaecia Moaña
El Getelec se cae de la lucha por la cabeza de Primera División
El Getelec Soluzión Enerxética cayó 2-3 ante el A Camelia/A Carriola y se cae de la lucha por la cabeza de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. El Getelec es ahora cuarto a cuatro puntos de un Restaurante As de Guía que mantiene el liderato del torneo después de imponerse de forma muy clara al RB Academy por 7-1.
Lo cierto es que la parte alta de la tabla de la máxima categoría está en un pañuelo, con el Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña segundo con 30 puntos tras su triunfo ante el A Centoleira por 7-4, y el Persianas Morrazo tercero con 29 en un fin de semana en el que dio cuenta del Northcoast/Barbershop por un ajustado 4-3.
En la zona media de la clasificación el AP Training y el Crispametal saldaron con éxito sus respectivos compromisos ante Fulming/Bar Royal por 6-2 y ante Decoraciones Fernández por 3-2, respectivamente, lo que les sirve para estar entre los seis primeros clasificados.
En la Segunda División no hay cambios en una zona alta en la que Lirón Store Bueu e Inmobiliaria Grupró mantienen un mano a mano. El líder venció por 5-1 al Piscicasa FC y conserva un punto de renta sobre su máximo rival, que derrotó por 7-4 al Kanillas Athlétic. El tercero en liza, el Semilla Negra/Tiembla Maruxa, ya está a una considerable distancia a pesar de su victoria ante el A Chalana de Kuman por 7-0 en la goleada de la jornada.
Electricidad Bermúdez y Bar Anxo vencieron, y Máikel&Best Sport y Malasangre firmaron tablas.
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