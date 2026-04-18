Tenis
Los equipos femeninos del Cluteca se cuelan en las semifinales
Los equipos femeninos del Club de Tenis de Cangas (Cluteca) disputarán las semifinales de sus respectivas categorías en la Liga Gallega después de las victorias de la semana pasada en las pistas de San Roque.
El conjunto absoluto se impuso por 3-1 al Empresarias de Ourense con un resultado que le sirve para asegurar la primera plaza del grupo sur a falta de una jornada para la conclusión de la competición regular, lo que le vale también para clasificarse para semifinales.
El equipo de +35, ya disputando la fase final, venció en una eliminatoria igualada al CT Gondomar para meterse en semifinales, en las que se enfrentará al Club de Campo de Ferrol.
Este fin de semana el turno será para los equipos masculinos absolutos de Liga Oro y de Primera, que lucharán ambos para mantener la categoría. También empezarán su andadura los Sub 8 y Sub 10.
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