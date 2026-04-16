Cuatro partidos y un objetivo para el Alondras: competir hasta el final

Las matemáticas dicen que aún hay posibilidades porque aún quedan 12 puntos en juego. Pero la realidad dicta que las opciones del Alondras de alcanzar los puestos de la fase de ascenso son prácticamente mínimas. El grupo de equipos que están metidos directamente en esa pelea es tan amplio que harían falta una enorme cantidad de resultados favorables y carambolas para que los cangueses puedan entrar entre los cinco primeros. La meta de la salvación está amarrada, así que ahora el Alondras se fija como objetivo «competir hasta el final para acabar lo más arriba posible y no desvirtuar la competición», defiende su presidente, Rafa Outeiral.

El empate de este fin de semana ante el Silva (1-1) deja a los cangueses en la decimotercera plaza, con 39 puntos y a siete del cuarto y quinto puesto, que ocupan Somozas y Villalbés. «Por profesionalidad, por respetar la competición y también por orgullo propio debemos pelear hasta el último encuentro. Si estuviésemos jugándonos algo a nosotros nos gustaría que los equipos que jugasen contra nuestros rivales compitiesen y no se dejasen ir», argumenta Outeiral. Los rojiblancos jugarán esta semana en el campo del Gran Peña, que es décimo con 42 puntos, y luego disputarán dos encuentros consecutivos en el campo Iago Aspas Juncal: Lugo B y Viveiro, que tienen 41 y 34 puntos respectivamente. El Alondras despedirá la temporada en el campo del Barbadás, que actualmente es colista con 19 puntos.

La liga 2025/26 está siendo la del exilio para los cangueses, que debido a las condiciones del campo de O Morrazo desde el mes de noviembre juega sus encuentros como local en Moaña. «Mientras estuvimos en nuestra casa no fuimos capaces de adaptarnos al estado del terreno de juego. Cuando nos trasladamos al campo Iago Aspas Juncal a nivel deportivo no nos fue mal, pero no es lo mismo que si jugases en tu campo y con tu afición», explica Rafa Outeiral, que aprovecha para agradecer el recibimiento y las facilidades brindadas por el Moaña. «Estamos súper agradecidos de cómo nos recibieron y trataron», subraya.

El "mazazo" de la lesión de Yelco Alfaya

Esta es una de las dos circunstancias que a juicio del presidente alondrista condicionaron la temporada del equipo. La segunda es la lesión de uno de sus futbolistas más importantes: Yelco Alfaya. El atacante se lesionó en el encuentro ante el Compostela, cuando los cangueses estaban en plena lucha por la fase de ascenso, y fue operado la semana pasada de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. «La lesión llegó cuando el equipo estaba enganchado a los puestos altos, fue un auténtico mazazo y un bajón anímico», sostiene Outeiral.

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Si todo transcurre según lo previsto, el Alondras podrá comenzar la temporada 2026/27 nuevamente en O Morrazo. En los últimos días la empresa a la que se le adjudicó el contrato para la renovación del césped artificial del campo acudió a inspeccionar el terreno y a perfilar el plan de trabajos. La previsión es que la obra comience en la segunda quincena del mes de mayo y durante la fase de licitación la contratista se comprometió a completarla en un plazo de 30 días. Eso significaría que, a más tardar, a principios de julio el campo de O Morrazo debería tener un nuevo tapete de juego.