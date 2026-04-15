El Frigoríficos más flojo como local decide la permanencia ante los dos peores visitantes del campeonato

La salvación pasa por O Gatañal. El Frigoríficos del Morrazo recibirá de forma consecutiva en su feudo a Villa de Aranda (este domingo a las 19.30) y Rebi Cuenca ( el sábado 25 a partir de las 16.30 horas) en dos partidos llamados a marcar el futuro de los de Quique Domínguez en la Liga Nexus Asobal. La continuidad de los cangueses en la máxima categoría del balonmano nacional dependerá en buena medida de estos duelos, marcados por una curiosidad. El Cangas, peor equipo local de la competición –demérito compartido con el colista Guadalajara–, medirá fuerzas contra las dos escuadras menos productivas a domicilio, la arandina (tres puntos en 12 encuentros) y la manchega (un solo punto en 12 partidos).

Mejorar sus registros en casa será fundamental para que el Frigoríficos del Morrazo pueda extender su exitosa andadura en la Asobal un año más. De las seis jornadas que restan para la conclusión del torneo el Cangas jugará cuatro de ellas en casa (Aranda, Cuenca, Bidasoa y Puente Genil) y solo dos fuera (Granollers y Caserío Ciudad Real). Habida cuenta de que será necesario sumar al menos cinco o seis puntos para atar la permanencia, las cuentas son claras. Hay que volver a ganar en O Gatañal.

Solo seis puntos en O Gatañal

Por el momento los de Quique Domínguez han sumado únicamente seis puntos ante los suyos, gracias a las victorias ante Huesca, Caserío y EON Alicante. Solo el Guadalajara presenta unos números similares, con dos victorias y otros tantos empates. Por encima de ambos Puente Genil con 7 y Nava con 9 son los otros dos equipos que no han alcanzado los dobles dígitos. Más allá del intratable Fútbol Club Barcelona (26 puntos de 26 posibles) los principales gallitos cuando juegan como locales son el Logroño (21) y el Cuenca (18).

Si al Cangas no se le ha dado bien esta temporada su pabellón fetiche, sus dos próximos rivales sufren enormemente cuando no están al amparo de su afición. El Aranda suma 17 puntos, dos más que el Cangas, de los cuales 14 han sido en casa y solo tres fuera. Los de Javier Márquez han derrotado en su casa a Cuenca, Valladolid, Guadalajara, Puente Genil, Alicante, Nava y al propio Cangas. En cambio, fuera solo han ganado al Guadalajara en la jornada 3 (27-30) y empatado con el Nava en la jornada 16 (32-32). Un escaso bagaje de tres puntos en 12 encuentros que iguala el Huesca, aunque en su caso en 11 partidos.

El Cuenca, once derrotas, pero siete por tres goles o menos

Solo hay un equipo peor que arandinos y oscenses a domicilio, y ese es el Cuenca que visitará O Gatañal el sábado 25. Los de Lidio Jiménez han sumado un único punto en 12 salidas, la igualada frente al Alicante de la jornada 20 (28-28). En los restantes compromisos, la friolera de once derrotas en unos números terribles compensados con creces, eso sí, con los logrados al amparo de El Sargal.

Pero ojo, porque eso no significa que los conquenses sean un rival cómodo. Hasta en siete de esos duelos cayeron por tres goles o menos, compitiendo hasta el final ante equipos del potencial de Logroño (32-31), Torrelavega (32-29), Bidasoa (32-30) o Ademar (29-28), más allá de caer de forma ajustada ante Puente Genil (22-21), Nava (33-32) y Caserío Ciudad Real (25-23).

En ese hipotético ranking a domicilio el Cangas ocupa un honroso octavo lugar a pesar de la derrota del pasado sábado ante el Atlético Valladolid. Son 9 puntos los que han conseguido lejos de O Gatañal con victorias ante Torrelavega, Puente Genil, Huesca y Guadalajara, y empate en la cancha de uno de sus próximos rivales, el Cuenca.