Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cifras StellantisFuerzas Armadas VigoImputación JácomePortugal AVE OportoTaxista Atracada VigoCelta-Friburgo
instagramlinkedin

Balonmano / Liga Asobal

El Frigoríficos más flojo como local decide la permanencia ante los dos peores visitantes del campeonato

El Cangas recibe de forma consecutiva en O Gatañal a Aranda y Cuenca, que solo han sumado tres y un punto a domicilio, respectivamente

Manu Pérez en una acción del último encuentro en casa del Cangas, ante el EON Alicante.

Manu Pérez en una acción del último encuentro en casa del Cangas, ante el EON Alicante. / Gonzalo Núñez

César Collarte

Cangas

La salvación pasa por O Gatañal. El Frigoríficos del Morrazo recibirá de forma consecutiva en su feudo a Villa de Aranda (este domingo a las 19.30) y Rebi Cuenca ( el sábado 25 a partir de las 16.30 horas) en dos partidos llamados a marcar el futuro de los de Quique Domínguez en la Liga Nexus Asobal. La continuidad de los cangueses en la máxima categoría del balonmano nacional dependerá en buena medida de estos duelos, marcados por una curiosidad. El Cangas, peor equipo local de la competición –demérito compartido con el colista Guadalajara–, medirá fuerzas contra las dos escuadras menos productivas a domicilio, la arandina (tres puntos en 12 encuentros) y la manchega (un solo punto en 12 partidos).

Mejorar sus registros en casa será fundamental para que el Frigoríficos del Morrazo pueda extender su exitosa andadura en la Asobal un año más. De las seis jornadas que restan para la conclusión del torneo el Cangas jugará cuatro de ellas en casa (Aranda, Cuenca, Bidasoa y Puente Genil) y solo dos fuera (Granollers y Caserío Ciudad Real). Habida cuenta de que será necesario sumar al menos cinco o seis puntos para atar la permanencia, las cuentas son claras. Hay que volver a ganar en O Gatañal.

Solo seis puntos en O Gatañal

Por el momento los de Quique Domínguez han sumado únicamente seis puntos ante los suyos, gracias a las victorias ante Huesca, Caserío y EON Alicante. Solo el Guadalajara presenta unos números similares, con dos victorias y otros tantos empates. Por encima de ambos Puente Genil con 7 y Nava con 9 son los otros dos equipos que no han alcanzado los dobles dígitos. Más allá del intratable Fútbol Club Barcelona (26 puntos de 26 posibles) los principales gallitos cuando juegan como locales son el Logroño (21) y el Cuenca (18).

Si al Cangas no se le ha dado bien esta temporada su pabellón fetiche, sus dos próximos rivales sufren enormemente cuando no están al amparo de su afición. El Aranda suma 17 puntos, dos más que el Cangas, de los cuales 14 han sido en casa y solo tres fuera. Los de Javier Márquez han derrotado en su casa a Cuenca, Valladolid, Guadalajara, Puente Genil, Alicante, Nava y al propio Cangas. En cambio, fuera solo han ganado al Guadalajara en la jornada 3 (27-30) y empatado con el Nava en la jornada 16 (32-32). Un escaso bagaje de tres puntos en 12 encuentros que iguala el Huesca, aunque en su caso en 11 partidos.

El Cuenca, once derrotas, pero siete por tres goles o menos

Solo hay un equipo peor que arandinos y oscenses a domicilio, y ese es el Cuenca que visitará O Gatañal el sábado 25. Los de Lidio Jiménez han sumado un único punto en 12 salidas, la igualada frente al Alicante de la jornada 20 (28-28). En los restantes compromisos, la friolera de once derrotas en unos números terribles compensados con creces, eso sí, con los logrados al amparo de El Sargal.

Pero ojo, porque eso no significa que los conquenses sean un rival cómodo. Hasta en siete de esos duelos cayeron por tres goles o menos, compitiendo hasta el final ante equipos del potencial de Logroño (32-31), Torrelavega (32-29), Bidasoa (32-30) o Ademar (29-28), más allá de caer de forma ajustada ante Puente Genil (22-21), Nava (33-32) y Caserío Ciudad Real (25-23).

Noticias relacionadas y más

En ese hipotético ranking a domicilio el Cangas ocupa un honroso octavo lugar a pesar de la derrota del pasado sábado ante el Atlético Valladolid. Son 9 puntos los que han conseguido lejos de O Gatañal con victorias ante Torrelavega, Puente Genil, Huesca y Guadalajara, y empate en la cancha de uno de sus próximos rivales, el Cuenca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
  2. Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
  3. La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
  4. El «making of» del bollo de Paradela
  5. El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
  6. El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
  7. Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
  8. Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre

Un curioso jardín de bambú amarillo en Pontevedra

Un curioso jardín de bambú amarillo en Pontevedra

Bienvenida República sopla 95 velas

Bienvenida República sopla 95 velas

El astrónomo Eduardo Ojero, sobre el eclipse solar del próximo agosto: «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»

El astrónomo Eduardo Ojero, sobre el eclipse solar del próximo agosto: «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»

María Jesús González Rellán sobre el estudio que demuestra que la semaglutida protege el hígado: «Sospechábamos que sucedía algo más allá de la pérdida de peso, pero no sabíamos qué órgano estaba involucrado; fue una sorpresa bonita»

María Jesús González Rellán sobre el estudio que demuestra que la semaglutida protege el hígado: «Sospechábamos que sucedía algo más allá de la pérdida de peso, pero no sabíamos qué órgano estaba involucrado; fue una sorpresa bonita»

Las rías gallegas ayudan a confeccionar una guía internacional sobre toxinas marinas: «Tenemos uno de los mejores sistemas de control del mundo»

Las rías gallegas ayudan a confeccionar una guía internacional sobre toxinas marinas: «Tenemos uno de los mejores sistemas de control del mundo»

Xosé Poldras, el artista de la «obra múltiple» que sortea las prisas con la soledad creativa: «Exprésome para comprenderme mellor»

Xosé Poldras, el artista de la «obra múltiple» que sortea las prisas con la soledad creativa: «Exprésome para comprenderme mellor»

Un bálsamo para la desestacionalización en los aeropuertos: Peinador y Alvedro sumaron 185.000 pasajeros más que Lavacolla este invierno

Un bálsamo para la desestacionalización en los aeropuertos: Peinador y Alvedro sumaron 185.000 pasajeros más que Lavacolla este invierno

El precio del suelo urbano en Galicia se dispara un 41% en plena crisis de la vivienda y los promotores avisan: «Esto encarecerá aún más los pisos»

El precio del suelo urbano en Galicia se dispara un 41% en plena crisis de la vivienda y los promotores avisan: «Esto encarecerá aún más los pisos»
Tracking Pixel Contents