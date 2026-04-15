Balonmano / Liga Asobal
El Cangas activa la operación «O Socio Invita» para llenar hasta los topes O Gatañal
El Frigoríficos del Morrazo pone a la venta 100 entradas a 5 euros para que los abonados puedan invitar a un acompañante al partido ante Aranda
El Frigoríficos del Morrazo activa su operación «O Socio Invita» para que el pabellón de O Gatañal vuelva a ofrecer su mejor aspecto ante un partido fundamental para el conjunto cangués. Este domingo, a partir de las 19.30 horas, el Balonmán Cangas recibe al Villa de Aranda con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva ante su afición y ante un rival directo en la lucha por la salvación.
El club ha puesto a la venta un lote de 100 entradas para la acción «O Socio Invita», que permitirá a los abonados retirar una localidad al precio de 5 euros para invitar a otra persona al encuentro de este domingo en O Gatañal. Las entradas se pueden adquirir en el local social del club –en la Avenida Montero Ríos, al lado del antiguo bar Alondras– entre el miércoles y el viernes en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas y el sábado en horario matinal, de 10.30 a 13.30 horas.
Para animar el ambiente y favorecer la asistencia al partido el Frigoríficos del Morrazo volverá a organizar una previa en el exterior del pabellón de O Gatañal. Así, a partir de las 17.30 horas estarán NoName Dj’s para amenizar la tarde y en la cantina habrá promociones desde primera hora. El objetivo es «revivir el ambientazo» registrado en los encuentros ante Torrelavega o en la victoria ante el Horneo Alicante.
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