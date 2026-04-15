El Bueu Atlético busca 20.000 euros por micromecenazgo para financiar sus equipos en el Campeonato de España

El Bueu Atlético ha abierto una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) para recaudar fondos de cara a la participación de dos de sus equipos en los Sectores Nacionales. El Serviuto Bueu Atlético cadete masculino y el Cafetería Jardín infantil femenino han conseguido su pase para competir en la primera fase del Campeonato de España, que se disputará del 15 al 17 del próximo mes de mayo, y desde la entidad que preside Manuel Castro se quiere amortiguar el impacto económico de ese éxito deportivo.

La iniciativa se puso en marcha el pasado día 1 en la plataforma Gofundme. La cantidad que se ha fijado para sufragar ambos torneos –bien sea a través de la organización de los sectores o para pagar gastos de alojamiento y viajes en caso de que se juegue fuera de Bueu– es de 20.000 euros, y a media tarde de ayer se habían alcanzado los 1.345, un siete por ciento del total que se espera conseguir.

Hasta ahora ha habido 25 personas que han contribuido en este crowdfunding, con aportaciones que van desde los 10 euros de la menos hasta los 200 euros de la más cuantiosa. Desde el club existen confianza en que el ritmo de recaudación se vaya reactivando en las próximas semanas hasta el inicio de ambos campeonatos.

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Es la tercera ocasión en la que el Bueu Atlético recurre a esta medida para recaudar fondos. Lo hizo en 2024 para el Sector Nacional de los infantiles del Supermercados Camar y la Final Four Autonómica del Pavimentos Rías Baixas Sénior. Y repitió el año pasado con el infantil femenino del Lapamán Área de Servicio. Sus peticiones fueron de 9.000 y de 6.000 euros, respectivamente.