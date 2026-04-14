Atletismo
Moaña acoge la XVII Carrera Pedestre
La cita tendrá lugar el domingo a partir de las 10.30 | La inscripción finaliza mañana
Redacción
Moaña
El Club de Atletismo Samertolaméu organiza el domingo, a partir de las 10.30 horas, la decimoséptima edición de la Carreira Pedestre Concello de Moaña. La cita se desarrollará sobre una distancia de 10 kilómetros en la carrera popular, en la que habrá trofeos y premios en metálico a los tres primeros, con 150, 100 y 75 euros, respectivamente.
Además, habrá una carrera popular de cinco kilómetros y diferentes pruebas para las categorías de pitufos a cadetes. La inscripción acaba mañana y debe hacerse en la web www.carreirasgalegas.com.
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