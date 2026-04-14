La falta de efectividad en el tiro hipoteca al Frigoríficos

La escasa efectividad en el lanzamiento fue una de las grandes razones que explican la derrota del Frigoríficos del Morrazo en Valladolid. Así lo afirman las estadísticas, pero también un Quique Domínguez que reconoce que «no hemos lanzado bien. Estuvimos muy previsibles, con los jugadores marcando mucho el tiro, variando poco. Lo que hicimos muy bien ante el Alicante, con un 70 por ciento de acierto, no lo repetimos el sábado, con apenas un 52». Y eso, para el entrenador del Cangas, «es bajísimo y condicionó mucho el resto del partido». Bar se convirtió en uno de los grandes protagonistas del choque al abortar una vez sí y otra también las intentonas visitantes, muchas de ellas en situaciones muy claras.

El 52,27 por ciento de efectividad mostrado por el cuadro de O Morrazo en Huerta del Rey (23 goles de 44 lanzamientos) es, de hecho, el tercer peor registro de la temporada para los cangueses, por detrás del 42,31 por ciento del partido ante el Fútbol Club Barcelona en O Gatañal (22 de 52) y del 50 por ciento del encuentro de la segunda vuelta frente al Ademar León (19 goles de 38 disparos). «Ya en el inicio del partido tuvimos varias opciones para habernos ido con un poco más de distancia, porque estábamos defendiendo bien. Y luego cambió el partido, con Bar con números muy altos», afirma Quique Domínguez.

Incomodidad, pero buenas opciones de lanzamiento

Lo cierto es que a pesar de que la sensación era de que el Frigoríficos no acababa de estar cómodo en el encuentro ante una defensa de tantos centímetros y kilos como la del Atlético Valladolid, sí estaba encontrando opciones muy claras de lanzamiento en los seis metros (Gayo, Rivero, Pérez, Fuentes, Gallardo...) e incluso en los siete, con tres penaltis errados de forma consecutiva. «Es verdad que el Valladolid te hace sentir incómodo en ocasiones, pero también lo es que tuvimos buenas posibilidades», afirma el técnico, que añade que «en la segunda parte estuvimos más metidos en el partido y generamos situaciones, pero fallamos hasta 12 lanzamientos. Son muchísimos, y han decidido el resultado al impedir que nos acercásemos, y les dieron más aire en el momento en el que nos metíamos en el duelo». Además de la propia incidencia en el marcador, los errores también influyeron en el apartado anímico, «con la frustración que te acaba generando el fallar».

Más allá de los errores en el lanzamiento hay que poner en el foco el apagón sufrido por los de O Morrazo entre el 1-3 y el 9-3. Diez minutos aciagos en los que encajaron un parcial de 8-0 para encarrilar el duelo a favor de los de Pisonero. «Encadenamos muchos errores, fallos que hacen que se llegue a ese parcial que hace tanto daño», admite el preparador del Cangas. Tres errores en el lanzamiento (dos paradas de Bar y un palo) y seis pérdidas de balón desencadenaron la desconexión visitante.

En el apartado positivo hay que ver la positiva reacción del equipo en la recta final del partido, cuando Domínguez apostó por una innovadora defensa 4.2 y por vaciar portería para atacar siete contra seis, dos variantes que revitalizaron a los suyos y que le dieron vida aunque eso no se reflejase finalmente en el electrónico. «No sé si decir que nos encontramos más cómodos, pero sí más seguros, con ellos más dubitativos, recuperando balones y peleando», afirma el preparador del Cangas.

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El otro elemento positivo fue la reaparición de Samu Pereiro tras superar su lesión de rodilla. «Lógicamente acusó la inactividad de tantos días, estaba fatigado y hubo que dosificarlo, pero es una buena noticia su vuelta», señala.