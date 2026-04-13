De la Torre capitanea el destrozo del Soutomaior al Bueu en casa

El Soutomaior echó mano del acierto rematador de De la Torre para infligir un duro correctivo a un Bueu (0-5) que deberá seguir luchando para asegurar la permanencia en la categoría.

El delantero visitante anotó cuatro de los cinco goles de los suyos, los dos primeros en apenas seis minutos, que dejaron tocado a un conjunto local que ya no fue capaz de levantar el vuelo y amenazar la victoria del Soutomaior.

FICHA TÉCNICA: