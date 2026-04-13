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Fútbol /Segunda Autonómica

De la Torre capitanea el destrozo del Soutomaior al Bueu en casa

El delantero visitante anotó cuatro de los cinco goles de su escuadra | Los locales deberán seguir luchando por la salvación

Una acción del duelo de ayer.

Una acción del duelo de ayer. / Santos Álvarez

Redacción

Bueu

El Soutomaior echó mano del acierto rematador de De la Torre para infligir un duro correctivo a un Bueu (0-5) que deberá seguir luchando para asegurar la permanencia en la categoría.

El delantero visitante anotó cuatro de los cinco goles de los suyos, los dos primeros en apenas seis minutos, que dejaron tocado a un conjunto local que ya no fue capaz de levantar el vuelo y amenazar la victoria del Soutomaior.

FICHA TÉCNICA:

0-5

CD BUEU-SOUTOMAIOR

CD BUEU: Cerqueiro; Isaac, Fran, Marcos (Unai, minuto 46), Martín (Hugo Rosales, minuto 72), Palmero (Amable, minuto 59), Aridane, Baque (Pedro, minuto 77), Hugo Díaz, Christian y Raúl (Alejandro, minuto 72).

SOUTOMAIOR: Calvar; Lago, Luis (Yago, minuto 65), Iván (Aarón, minuto 73), De la Torre, Reguera, Sergio, Aarón, Pablo (Joaquín, minuto 65), Diego (Luis Felipe, minuto 79) y Pedro.

GOLES: 0-1, minuto 15: De la Torre. 0-2, minuto 21: De la Torre. 0-3, minuto 50: De la Torre. 0-4, minuto 85: Luis Felipe. 0-5, minuto 87: De la Torre.

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