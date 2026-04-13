El Bueu Atlético se queda en el orilla

El Bueu Atlético cayó por la mínima ante el Reconquista (41-40) en un encuentro de altísimo ritmo y eficacia goleadora en el que no pudo culminar su remontada en los últimos minutos para conseguir algo positivo.

El duelo mantuvo el equilibrio durante la práctica totalidad del primer tiempo hasta que el mayor acierto vigués en esos minutos finales le permitieron irse al descanso dos arriba (20-18). El inicio del segundo periodo sonrió a los locales, que metieron una marcha más para abrir un hueco que llegó a ser de hasta cinco goles (31-26). El Bueu Atlético reaccionó y fue recortando diferencias aprovechando una doble exclusión (36-35, minuto 53) pero se quedó en la orilla.

FICHA TÉCNICA