El Automanía Luceros certifica su salvación con victoria

El Automanía Luceros continuará una temporada más en la Primera Nacional. El equipo que dirige Adrián Méndez certificó ayer de forma matemática su permanencia al imponerse por 38-33 al Saeplast Cañiza en un duelo que controló de principio a fin y en el que no echó de menos las ausencias de Mateo Pallas y Martín Fuentes, con el primer equipo, además de las de Antón y William, y la última de Juan Rodríguez, fichado por el Agustinos Alicante.

Poco importó al filial cangués, que capaz de crecerse ante las adversidades y de imponer su ritmo de juego frente a un rival que llegaba con el agua al cuello y jugándose alguna de sus últimas opciones de salvación.

Noticias relacionadas

Los locales, de la mano de Iago Iglesias y de un Denís que en su segundo partido tras su regreso a las pistas se mostró muy entonado –entre ambos anotaron la mitad de los goles de su equipo– manejaron diferencias de entre tres y cinco goles en el primer tiempo. En la reanudación pasaron un momento complicado, con su rival colocándose a un gol (23-22), recuperándose con un parcial de 6-0 (29-22, minuto 43) que sentenció el choque.

FICHA TÉCNICA: