El Frigoríficos se estrella ante Bar

Un pésimo porcentaje de efectividad en el lanzamiento –poco más del 52 por ciento– abocó al Frigoríficos del Morrazo a la derrota ante el Atlético Valladolid (29-23) en un encuentro en el que se estrelló ante el meta local, Juan Bar. El argentino, expupilo de Quique Domínguez en el Anaitasuna, amargó la noche a un Cangas que vio desvanecerse sus opciones de puntuar en el primer tiempo, cuando encajó un parcial de 8-0 que allanó el terreno de forma clara para el cuadro pucelano. Luego, las intentonas visitantes por volver a engancharse al duelo fracasaron por su escaso acierto en la suerte definitiva de este deporte, el gol.

El inicio del partido había sido atípico, con las defensas imponiéndose a los ataques, pero con un Cangas que tenía un punto más de intensidad que su rival y que lo aprovechó para manejar una mínima ventaja contra un Valladolid que tardó siete minutos en estrenarse (0-2, minuto 6). Un lanzamiento de Ludman puso el 1-3 justo antes de que Oliveira enjugase la renta visitante con un saque de centro a puerta vacía. Fue el preludio del atasco del Cangas, que en diez minutos de sequía absoluta recibió un parcial de 8-0 para cambiar radicalmente la dinámica del encuentro e hipotecar sus esperanzas.

El apagón visitante tuvo dos causas claras, los errores propios, con hasta cinco pérdidas de balón, y la actuación de un Juan Bar que fue el gran protagonista del duelo con 16 paradas (a las que hay que sumar una más de César Pérez). La portería –17 paradas contra las 8 del Cangas– desniveló claramente la balanza a favor de los locales.

Santi y Quintas defienden a uno de los pivotes locales. / Alejandro Nieto; Trasiego Comunicacion

Domínguez pidió minuto en el ecuador del primer periodo (6-3), pero no fue capaz de centrar nuevamente a los suyos (9-3, minuto 20). El Valladolid estiró la goma (12-5) y el Frigoríficos amagó con reaccionar (12-7), con Pisonero parando el partido para estirar a los suyos gracias al desacierto visitante. Y con siete goles abajo, Domínguez agotaba su segundo tiempo muerto a falta de tan solo 18 segundos para el descanso.

El segundo tiempo fue un quiero y no puedo, con un Cangas que generaba ocasiones pero que erraba acciones muy claras de lanzamiento ante Bar, anulando cualquier posibilidad de engancharse. Tres penaltis, dos palos y otras ocho paradas de Bar para evitar cualquier reacción de un equipo visitante que no pudo correr prácticamente ni una sola vez.

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Santi acortó diferencias (18-14, minuto 41) pero no hubo reacción tras una exclusión de Pablo Castro. Los vallisoletanos volvían a irse hasta de siete goles y el técnico pontevedrés frenaba el choque pidiendo su último tiempo muerto (24-17, minuto 48). Domínguez optó entonces por el siete contra seis y arriesgó con una defensa 4.2 con Gallardo y Santi como avanzados. Nuevamente el marcador se apretó hasta los cuatro goles (25-21) y Pisonero paró el encuentro, con apenas cinco minutos para el final. Tao puso el 26-21 y Javi García era excluido por un mal cambio. El encuentro estaba visto para sentencia y ya no hubo opción a nada más.

FICHA TÉCNICA: