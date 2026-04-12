El Beluso, a seguir su escalada ante el Arnoia

Sumar un nuevo triunfo y proseguir con su escalada en la clasificatoria es el objetivo que persigue la Cultural Deportiva Beluso en el partido que esta tarde (17.30 horas, campo de As Laxes) lo enfrenta ante el Atlético Arnoia.

El equipo que dirige Bruno Gago es noveno con 41 puntos y 14 sobre el descenso, por lo que ha pasado a mirar de reojo hacia arriba en la tabla, a fin de subir puestos y, por qué no, amenazar una zona de promoción que tiene a siete de distancia. El preparador cangués tiene las bajas de Álex por sanción y de Santi por lesión, y ha convocado a los porteros Íker y Antón, además de a los jugadores de campo Bermu, Parada, Lope, Cristian, Ortube, Freire, Bruno, Mole, Nuda, Jardí, Pasto, Abraham, Vivi, Raúl Paredes, Millán y Arroyo.

El Moaña, por su parte, visita al Portonovo, tercer clasificado de la categoría, en pos de una sorpresa que le permita abrir hueco con respecto a las posiciones de descenso, de las que está situado a cinco puntos.

Noticias relacionadas

Rafa Vázquez ha convocado para este encuentro a los porteros Guille y Rulo; y a los jugadores de campo Jesús, Andrés, Chisco, Dapiga, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Marcos, Samu, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo y Breno.