Fútbol / Tercera RFEF
El Alondras busca recuperar el paso en casa ante el Silva
El conjunto cangués quiere volver a ganar en su feudo tras tres encuentros sin hacerlo | Yelcco y Diego son baja y Rafa Villaverde tiene la duda de Kopa
El Alondras recibe este mediodía (12 horas, campo Iago Aspas Juncal) al Silva en busca de recuperar el paso perdido en su feudo, en el que no gana desde el pasado 22 de febrero. Desde entonces, ha sumado dos empates (Estradense y Juventud de Cambados) y una derrota (Barco), empañando una trayectoria casi impoluta hasta ese momento, con cinco victorias y un empate en seis encuentros.
El conjunto morracense llega a este choque después de un importante triunfo a domicilio ante el Céltiga que le permitió romper una racha muy negativa de seis jornadas sin ganar, alejándolo de las posiciones de privilegio de la categoría. Ahora la intención es darle continuidad a ese buen resultado para poder escalar posiciones en la tabla, sin marcarse metas a largo plazo. «Queremos ir semana a semana. Hay muchos enfrentamientos, de hecho a nosotros nos queda uno con el Gran Peña, partidos ante los favoritos o ante equipos de abajo que se están jugando mucho. Las cosas aún pueden cambiar bastante», señala el entrenador rojiblanco.
A la baja ya conocida del lesionado Yelco se une la de Diego por sanción tras su expulsión del pasado domingo, mientras que Kopa es duda por unas molestias en el talón. La convocatoria, pendiente del estado físico del que fuera central del Choco, está formada por los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Guime, Guille, Aitor y Abel; los medios Rocha, Adri Hernández, Ube, Adrián Cruz y Lucas; y los atacantes Javi Pereira, Íker, Manufre, Luismi y Martín Rafael.
Suscríbete para seguir leyendo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo