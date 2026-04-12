El Alondras busca recuperar el paso en casa ante el Silva

El Alondras recibe este mediodía (12 horas, campo Iago Aspas Juncal) al Silva en busca de recuperar el paso perdido en su feudo, en el que no gana desde el pasado 22 de febrero. Desde entonces, ha sumado dos empates (Estradense y Juventud de Cambados) y una derrota (Barco), empañando una trayectoria casi impoluta hasta ese momento, con cinco victorias y un empate en seis encuentros.

El conjunto morracense llega a este choque después de un importante triunfo a domicilio ante el Céltiga que le permitió romper una racha muy negativa de seis jornadas sin ganar, alejándolo de las posiciones de privilegio de la categoría. Ahora la intención es darle continuidad a ese buen resultado para poder escalar posiciones en la tabla, sin marcarse metas a largo plazo. «Queremos ir semana a semana. Hay muchos enfrentamientos, de hecho a nosotros nos queda uno con el Gran Peña, partidos ante los favoritos o ante equipos de abajo que se están jugando mucho. Las cosas aún pueden cambiar bastante», señala el entrenador rojiblanco.

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A la baja ya conocida del lesionado Yelco se une la de Diego por sanción tras su expulsión del pasado domingo, mientras que Kopa es duda por unas molestias en el talón. La convocatoria, pendiente del estado físico del que fuera central del Choco, está formada por los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Guime, Guille, Aitor y Abel; los medios Rocha, Adri Hernández, Ube, Adrián Cruz y Lucas; y los atacantes Javi Pereira, Íker, Manufre, Luismi y Martín Rafael.