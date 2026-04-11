El Frigoríficos, a mantener su buen nivel como visitante

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (20.30 horas, pabellón Huerta del Rey, con el arbitraje de la valenciana Rodríguez Estévez y del catalán Sánchez Bordetas) al Atlético Valladolid en busca de un resultado positivo que le permita incrementar el valor de la victoria obtenida el pasado fin de semana ante el EON Alicante y alejarse un poco más de las posiciones de peligro de la Liga Nexus Asobal.

El conjunto de Quique Domínguez llegará a este duelo después de haber tomado una bocanada de aire en su lucha por la permanencia, y reforzado por el regreso de Samu Pereiro una vez ha superado su lesión de rodilla. El porriñés ha adelantado plazos y esta semana ya ha podido trabajar con normalidad junto a sus compañeros, por lo que volverá a la lista en detrimento de William Thompson. «Hay que ir con precaución porque ha estado mucho tiempo parado, pero está para ayudarnos», señala el preparador pontevedrés. Así, los 16 expedicionarios serán los porteros Panjan y Mateo; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Pereiro, Valderhaug, Ludman, Rivero y Gayo; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Gallardo, D’Antino, Arnau Fernández y Fuentes.

La de hoy es una de las tres salidas que le quedan al Cangas antes de la conclusión del campeonato, junto a las de Granollers y Caserío Ciudad Real. La idea es mantener una línea de regularidad a lo largo de los 60 minutos, similar a la que le permitió dar la campanada en Torrelavega y sumar valiosos triunfos en Puente Genil, Huesca o Guadalajara. La historia, con tres empates en las últimas tres visitas a Huerta del Rey, es otro factor al que agarrarse para este duelo.

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Eso sí, Domínguez es consciente de la dificultad de la empresa ante un Valladolid del que destaca «su modelo de juego y el hecho de que juega en su casa después de haberse visto muy superado por el Villa de Aranda». Subraya «la altura y capacidad física» de los de Pisonero, con varios jugadores que bordean o incluso superan los dos metros de estatura, entre ellos el excangués Rares Fodorean. «Ese centro de la defensa y primera línea son muy poderosos y te obligan a un trabajo extra de desgaste, y además son muy buenos en las transiciones».