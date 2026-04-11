El Bueu Atlético renueva a Luis Montes

Luis Montes continuará una temporada más en el banquillo del Bueu Atlético. El club ha anunciado la renovación del preparador vigués, que cumplirá de este modo su tercera campaña en las filas buenenses, con un balance más que positivo hasta la fecha. La pasada campaña cerró la Liga con una excelente cuarta plaza y en esta tiene al equipo quinto, pero igualado a puntos con un Xiria que es precisamente cuarto en la tabla.

El preparador pontevedrés firma únicamente por un año, tal y como es costumbre en él. «Me gustan los proyectos a largo plazo, pero me siento más cómodo yendo año a año. Al final siempre trabajas pensando en que vas a estar mucho tiempo en un sitio», manifiesta.

Una de las razones que ha impulsado su continuidad es la de dar continuidad a un proyecto que ha ido renovando desde que está en el club y que seguirá haciéndolo de cara a la próxima temporada. «Este año meteremos a más gente de la casa, que es una de las cosas que más me motiva. Es un proyecto que no está acabado, sino que se mantiene muy vivo», afirma. Además, se muestra satisfecho del trabajo en la base, «en donde hemos dado un paso muy grande reestructurando el club con Gándara y David [Iglesias]. Todos los equipos tienen la misma filosofía de juego y eso nos ayudará en el cambio generacional que nos toca».

Por otra parte, el Bueu Atlético juega esta tarde (20 horas, pabellón de As Travesas, con el arbitraje del asturiano Hinojosa Armenteros y del gallego Alonso González) ante el Reconquista en busca de un triunfo para seguir en la pelea por la cuarta plaza.

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Montes tiene la baja de Roque en una convocatoria formada por los porteros Julio, Hugo y Raúl; los extremos Diego, Adri, Vicente, Pedro y Martiño; los pivotes Rubén, Asier y Marcos; y los primeras líneas Samu, Brais, Gándara, Pepe y Martín.