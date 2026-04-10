Balonmano / Liga Nexus Asobal
Martín Fuentes, autor del gol de la jornada
El extremo logra la distinción con un lanzamiento de muñeca que supuso el 11-8
Cangas
El mejor gol de la jornada 23 en la Liga Nexus Asobal lleva sello cangués. El extremo Martín Fuentes rubrica la acción ofensiva más destacada del fin de semana gracias al tanto que supuso el 11-8 en la importante victoria del pasado domingo ante el EON Alicante.
El jugador de Carballo recibió el balón en el minuto 22 de partido para encarar a Roberto Domenech y superarlo con un lanzamiento lleno de habilidad, con un giro de muñeca para hacer una vaselina que se coló por la escuadra. Fuentes anotó cinco tantos en ese enfrentamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional