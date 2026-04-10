Martín Fuentes, autor del gol de la jornada

El mejor gol de la jornada 23 en la Liga Nexus Asobal lleva sello cangués. El extremo Martín Fuentes rubrica la acción ofensiva más destacada del fin de semana gracias al tanto que supuso el 11-8 en la importante victoria del pasado domingo ante el EON Alicante.

El jugador de Carballo recibió el balón en el minuto 22 de partido para encarar a Roberto Domenech y superarlo con un lanzamiento lleno de habilidad, con un giro de muñeca para hacer una vaselina que se coló por la escuadra. Fuentes anotó cinco tantos en ese enfrentamiento.