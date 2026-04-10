El Frigoríficos pone a prueba su idilio con el Huerta del Rey

El Frigoríficos del Morrazo examinará su «feeling» con el pabellón Huerta del Rey en el encuentro que mañana afronta ante el Atlético Valladolid, y en el que buscará un resultado que le permita seguir dando pasos en su camino hacia la permanencia tras la revitalizante victoria del pasado domingo ante el EON Horneo Alicante. La escuadra que dirige Quique Domínguez visitará un pabellón que si bien históricamente no le ha sido propicio –seis derrotas seguidas entre las temporadas 2016-2017 y 2021-2022–, le ha sonreído en las últimas tres campañas, en las que ha arrancado otros tantos valiosos empates, los dos más recientes en medio de finales de auténtica locura y de remontadas imposibles.

El precedente más próximo de los duelos entre vallisoletanos y cangueses en cancha pucelana fue el del año pasado, un choque que acabó 34-34 después de que el equipo por entonces dirigido por Nacho Moyano levantase hasta seis goles de desventaja en un partido dominado en su mayor parte por los locales. El 30-24 del minuto 47 parecía dejar todo visto para sentencia, pero el Cangas fue primero limando diferencias (34-31, minuto 56) hasta, a base de recuperaciones de balón y de paradas de Jorge Pérez, lograr el milagro (34-34). Y pudo ser incluso mejor, porque Mads Thymann dispuso de un postrero lanzamiento que acabó estrellándose en el larguero.

El punto ganó valor a medida que fue avanzando la temporada, toda vez que el Valladolid convirtió Huerta del Rey en un auténtico fortín, en el que incluso cayó el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Cangas, Bidasoa y Logroño fueron los únicos equipos que puntuaron antes de que el Torrelavega venciese en la última jornada de la Liga.

Gran partido, nefasto final

Lo cierto es que la heroica remontada del Frigoríficos venía a compensar lo sucedido tan solo un año antes, en un encuentro que también terminó en tablas (38-38), pero en el que su desarrollo fue radicalmente diferente. Y es que el Frigoríficos estaba completando un extraordinario encuentro a pesar de las sensibles bajas de Del Arco y Fodorean, dominando por completo a su rival (16-20 al descanso, 34-38 en el 58) y entrando en el último minuto tres arriba y con el duelo ganado. No fue así, porque en un esperpéntico final el Cangas se pegó un tiro en el pie regalando un balón tras otro –con los colegiados advirtiendo de pasivo en el segundo pase tras sacar de centro, eso sí– para acabar cediendo un empate después de encajar un 3-0 de parcial en esos 60 segundos finales. Un desenlace muy doloroso para los de Moyano.

El anterior empate fue el de la campaña 2022-2023, en otro buen desempeño de los visitantes, que debieron conformarse con únicamente un punto cuando quizás se habían hecho acreedores a algo más. El Frigoríficos del Morrazo controló el marcador (11-15, minuto 26, 15-18, minuto 34) frente a un cuadro vallisoletano poco a poco al alza, igualando por vez primera en el ecuador del segundo tiempo (20-20, minuto 43) y llegando a ponerse por delante en el electrónico a cuatro minutos para el final (25-24). Los morracenses anotaron el 25-25 en el minuto 57 y el marcador ya no se movió, en buena parte gracias al excelente trabajo de César Pérez y de Javi Díaz en las porterías local y visitante, respectivamente. Eso sí, el punto fue recibido con alegría habida cuenta de que el Cangas afrontaba ese encuentro sin Alberto Martín, y con Jenilson, Del Arco, Quintas y Chaparro arrastrando problemas físicos. Ahora, los de Quique Domínguez intentarán extender esa buena racha.