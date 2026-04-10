El Frigoríficos cede a Juan Rodríguez al Fundación Agustinos

El Frigoríficos del Morrazo ha anunciado la cesión del pivote Juan Rodríguez al Fundación Agustinos Alicante de División de Honor Plata. El tudense jugará lo que resta de temporada y un año más en las filas del cuadro alicantino en una operación que se ha estado gestando en las últimas semanas y que se concretó definitivamente ayer. Rodríguez se incorporará de inmediato a su nuevo club.

Juan Rodríguez llegó hace tres temporadas al Automanía Luceros procedente del Porriño como una de las principales promesas del balonmano gallego. A sus 20 años, el jugador de 1,93 metros de estatura ha ido evolucionando de ser un pivote con un perfil claramente ofensivo a convertirse en un elemento más completo en ambos lados de la pista.

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Este año ha tenido una mayor presencia en el equipo de Liga Nexus Asobal debido a la lesión de Javi García, pero ahora, con tres pivotes en el primer equipo y el recambio de William en el filial, el club ha optado por una cesión para que se pueda foguear en la categoría de plata del balonmano nacional, y en las filas de uno de los conjuntos de zona media alta de la tabla. Curiosamente el Agustinos fue el rival del Frigoríficos del Morrazo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.