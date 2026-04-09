Fútbol
Portero 2000, Teis y Val Miñor se imponen en Moaña
El Torneo de Semana Santa reunió a 26 equipos en tres categorías
El Portero 2000 en categoría infantil, el Val Miñor en cadetes y el CD Teis en alevines se adjudicaron la victoria en el Torneo de Semana Santa 2026 organizado por el Club Deportivo Moaña y disputado los días 2, 3 y 4 en el campo Iago Aspas Juncal. El campeonato reunió a un total de 26 equipos en las tres categorías en liza en una edición en la que se sortearon balones firmados por el jugador del Celta.
En alevines de fútbol 8 el Teis y el Velle llegaron a la final, que cayó del lado de los vigueses tras imponerse en la tanda de penaltis después de que el encuentro finalizase con empate a un gol.
En cadetes de fútbol 11 el CD Val Miñor Nigrán se llevó el trofeo al imponerse por 3-1 en la final al SD Monteporreiro. Finalmente, en la categoría infantil de fútbol 11 disputaron la final el EF Portero 2000 y el CD Moaña tras dejar en la cuneta en semifinales a Vianense y Velle (a este último tras una agónica tanda de 13 penaltis), respectivamente. La suerte en el partido decisivo sonrió al Portero 2000, que venció con claridad por 3-0 a los locales.
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