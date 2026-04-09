Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaDesembarco Mobify VigoNombramiento StellantisOcupación Pisos TurísticosCondenada Hormigones NigránFriburgo-Celta
instagramlinkedin

Fútbol

Portero 2000, Teis y Val Miñor se imponen en Moaña

El Torneo de Semana Santa reunió a 26 equipos en tres categorías

Equipo del Teis, ganador en la categoría alevín.

Equipo del Teis, ganador en la categoría alevín. / FDV

César Collarte

Moaña

El Portero 2000 en categoría infantil, el Val Miñor en cadetes y el CD Teis en alevines se adjudicaron la victoria en el Torneo de Semana Santa 2026 organizado por el Club Deportivo Moaña y disputado los días 2, 3 y 4 en el campo Iago Aspas Juncal. El campeonato reunió a un total de 26 equipos en las tres categorías en liza en una edición en la que se sortearon balones firmados por el jugador del Celta.

En alevines de fútbol 8 el Teis y el Velle llegaron a la final, que cayó del lado de los vigueses tras imponerse en la tanda de penaltis después de que el encuentro finalizase con empate a un gol.

Noticias relacionadas

En cadetes de fútbol 11 el CD Val Miñor Nigrán se llevó el trofeo al imponerse por 3-1 en la final al SD Monteporreiro. Finalmente, en la categoría infantil de fútbol 11 disputaron la final el EF Portero 2000 y el CD Moaña tras dejar en la cuneta en semifinales a Vianense y Velle (a este último tras una agónica tanda de 13 penaltis), respectivamente. La suerte en el partido decisivo sonrió al Portero 2000, que venció con claridad por 3-0 a los locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
  2. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
  5. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  6. Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
  7. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  8. Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles

El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El alondrista Yelco Alfaya sufre solo una rotura parcial de ligamentos y el tiempo de baja se reduce a seis meses

El alondrista Yelco Alfaya sufre solo una rotura parcial de ligamentos y el tiempo de baja se reduce a seis meses

La expropiación de monte por Retegal para sus antenas alerta en Domaio y Meira

La expropiación de monte por Retegal para sus antenas alerta en Domaio y Meira

Siete de cada diez coches ya supera los diez años pero solo el 4% carece de ITV

Siete de cada diez coches ya supera los diez años pero solo el 4% carece de ITV

Cuidado con los perros: la procesionaria ya está en el suelo

Cuidado con los perros: la procesionaria ya está en el suelo

El museo de Rande reabre sus puertas después de tres meses

El museo de Rande reabre sus puertas después de tres meses

Una joya digna de Elsa

Una joya digna de Elsa

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Tracking Pixel Contents