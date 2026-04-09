El alondrista Yelco Alfaya sufre solo una rotura parcial de ligamentos y el tiempo de baja se reduce a seis meses

El jugador del Alondras Yelco Alfaya ha pasado por quirófano para solucionar la grave lesión de rodilla sufrida en el partido ante el Compostela, y todo apunta a que el periodo de baja será sensiblemente inferior al que se había pronosticado inicialmente. La intervención quirúrgica –realizada en una clínica de Ourense– ha confirmado que la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda es parcial y no total, lo que rebajaría en al menos un par de meses el tiempo que deberá permanecer alejado de los terrenos de juego. Aunque desde el club no dan un tiempo estimado, lo cierto es que con una rotura total la vuelta a la actividad no sería antes de ocho o nueve meses, mientras que ese plazo se reduce ahora a los cinco o seis.

Yelco, que también tiene afectado el menisco externo de esa rodilla izquierda, se perderá obviamente lo que resta de temporada, pero podría reaparecer a lo largo de este año.

La buena noticia protagonizada por Yelco se une a la victoria del conjunto cangués ante el Céltiga, un resultado que sirve para romper la negativa racha de seis jornadas sin ganar de los de Rafa Villaverde, que han caído desde la quinta posición de la tabla hasta la decimotercera, perdiendo buena parte de sus opciones de pelear por disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

«Nos hemos quitado un peso de encima, había que ganar», reconoce el entrenador moañés, que recuerda que, curiosamente, su equipo ha encadenado una racha de resultados negativos coincidiendo con el mismo tramo del calendario del de la primera vuelta. La diferencia para Villaverde radica en que, en esta ocasión, «hemos competido mejor, pero no hemos sido capaces de puntuar. En Boiro merecimos algo más porque fue un partido en el que no hubo nada, en los dos de casa [Cambados y Barco] también... Las sensaciones han sido mejores que en la primera vuelta».

Lejos de la batalla por la zona noble

Curiosamente, apunta el técnico de los de O Morrazo, la reacción y la victoria de los suyos ha llegado «en uno de los partidos más complicados que teníamos por delante. Pero estuvimos muy serios atrás ante uno de los equipos que más te exige defensivamente». Lo positivo de este duelo fue también el hecho de haber recuperado efectivos con respecto al duelo anterior frente al Somozas, «que afrontamos en cuadro, prácticamente con solo dos cambios útiles en el banquillo».

Eso sí, ahora el Alondras se ha quedado muy descolgado de la batalla por la zona noble, a siete puntos de Somozas y Barco, ambos en zona de promoción de ascenso. Las dos semanas con seis partidos han rebanado sus opciones, aunque en Cangas no se tira la toalla, sino que se apuesta por «ir semana a semana. Vamos a tratar de ganar el próximo encuentro y dejar lista la permanencia, para no tener que echar cuentas», señala Rafa Villaverde, que añade que «hay que seguir sumando y ya veremos qué pasa, porque todo el mundo se está jugando cosas».

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La próxima cita del Alondras será el domingo a las 12 de la mañana en el Iago Aspas Juncal ante el Silva. Más allá de la ausencia conocida de Yelco, la única baja en los alondristas es la de Diego, sancionado con un partido por su expulsión ante el Céltiga. Por contra, Villaverde recupera a Kopa, baja en A Illa por acumulación de amonestaciones.