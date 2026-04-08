«La diferencia con los partidos anteriores es que ante el Alicante supimos recomponernos»

El extremo madrileño fue, con permiso de Ivan Panjan y del trabajo colectivo, uno de los nombres propios de la victoria ante el Alicante. Ahora el objetivo es mantener el nivel y tratar de sumar algo positivo en la visita al Atlético Valladolid.

Los dos puntos sumados ante el EON Alicante son de oro.

Sí, la verdad es que nos dan una tranquilidad importante, porque casi todos los equipos de la zona baja habían puntuado en esta última jornada.

Más allá del triunfo también era fundamental hacerlo en O Gatañal y quitarse la mochila de no estar sacando los partidos en casa.

Creo que sí, porque era un poco nuestra asignatura pendiente de este año. Aunque es algo raro, lo cierto es que estamos puntuando más fuera que en casa y O Gatañal tiene que ser un fortín para nosotros. Por fin conseguimos esa victoria que tanto necesitábamos nosotros y la afición.

¿Y cómo se explica que les haya costado tanto sumar en casa? ¿Es por haber tenido rivales más fuertes que a domicilio o es que el equipo sale más presionado?

Pues un poco de todo lo que dices, pero también que ha habido partidos en los que hemos competido todo el tiempo y al final te sale cruz, cuando en otros años tenías esa pizca de suerte. Esta temporada no ha sido así, y ya nos tocaba ganar.

Todo va de la mano. Si estamos sólidos es más fácil que la portería aporte y correr en las transiciones

Además lo han hecho recuperando algunos de los puntos esenciales de este equipo, una buena defensa y portería, velocidad en las transiciones y el juego con los extremos.

Sí, todo va de la mano. Cuando estamos bien, sólidos, es más fácil que la portería aporte, más allá del partidazo que hizo Ivan [Panjan]. Y también nos resulta más sencillo correr en las transiciones. Creo que planteamos muy bien el partido y estuvimos bien en esos aspectos.

A diferencia de encuentros anteriores, no tuvieron esa irregularidad de jugar 15 minutos buenos y luego tirar todo por la borda en los 15 siguientes. Con altibajos, pero fueron relativamente regulares.

Creo que sí, aunque es cierto que el otro día hubo momentos en los que el equipo no se adaptó bien a lo que nos proponía Alicante. Tuvimos dos pérdidas de balón en inferioridad y nos metieron dos goles a puerta vacía, y luego pasaron a 5.1, perdimos otros balones y nos hicieron un parcial de 1-6. La diferencia no es que no cometiéramos errores, porque sí los tuvimos, sino que supimos reponernos muy bien, estar tranquilos y recomponernos. Supimos competir mejor y por eso fuimos capaces de ganar.

¿Era importante anímicamente vencer después de una semana pasada en la que perdieron ante Anaitasuna y Logroño?

La semana pasada nos pasó factura, porque estás una semana fuera, preparas mucho cada uno de los partidos y no te sale nada. No fuimos capaces de adaptarnos a lo que ellos nos proponían, y fueron dos derrotas duras, por la forma en que se produjeron. Anímicamente ganarle al Alicante nos vino bien.

Hay que ir partido a partido, jugar a lo nuestro, porque por calendario dependemos de nosotros mismos

La igualdad es tremenda en la zona baja.

De un fin de semana a otro pasas de meterte a salir del pozo. Nosotros somos cuartos por la cola empatados con Aranda y Nava, y solamente tenemos dos puntos más que Puente Genil y Huesca. Hay que ir partido a partido, jugar a lo nuestro, porque por calendario seguimos dependiendo de nosotros mismos.

Tienen 15 puntos, la permanencia se suele situar en torno a los 20, aunque la cifra ha aumentado si hablamos de la promoción.

Para asegurarnos al cien por cien sin depender de golaverage y demás, nos hará falta algún punto más que los 20, pero tal y como está la Liga no se sabe cómo irán las cosas. Hay que intentar rascar puntos fuera y hacernos fuertes en casa, y a esperar.

Mola que te entre a ti la pelotita, pero es una labor de todo el equipo

Se miden ahora al Valladolid, un equipo muy solvente en su propio feudo.

Es un muy buen equipo y es muy sólido como local. Intentaremos prepararlo lo mejor posible y competir allí.

Viendo el calendario, con Cuenca, Aranda o Puente Genil como rivales, parece que todo se definirá en O Gatañal.

No son partidos fáciles, pero sí que son los de tu Liga, rivales directos que pelean por lo mismo.

A nivel personal hizo un gran partido el domingo. ¿Le hacía falta un duelo así?

La verdad es que estoy muy contento. Mola que te entre a ti la pelotita, pero es una labor de todo el equipo. Yo soy un extremo y vivo de lo que me pasan. Mis compañeros estuvieron fantásticos y yo tuve la suerte de meter todo. La verdad es que siempre viene bien un partido así porque trabajas y entrenas para ello.

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