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El Depordima vence en la Copa Primavera

El Redondela logró la segunda plaza y el Nuestra Señora de la Esperanza la tercera

El Depordima vence en la Copa Primavera.

El Depordima vence en la Copa Primavera. / FDV

César Collarte

Moaña

El Depordima Basket se adjudicó la victoria en la segunda edición de la Copa Primavera de Baloncesto, organizada por el C.B. Redeiras y que se disputó el pasado fin de semana en el pabellón de A Xunqueira, en Moaña, con la participación de seis escuadras.

El conjunto ourensano fue el mejor de los participantes, encabezando un podio al que también se subió el Club Baloncesto Redondela en la segunda posición y el C.B. Nuestra Señora de la Esperanza en tercera. La cuarta plaza fue para el ACB Costa da Morte en un torneo en el que también jugaron el Salesianos de Ourense y los locales del Club Baloncesto Redeiras.

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El torneo también galardonó a Marcos López Araújo como mejor jugador; a Bruno Vázquez Pérez como mejor defensor; a Helio Buschamnn Bella como ganador del concurso de triples; y a Marcos López Araújo como vencedor del concurso de tiros libres.

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