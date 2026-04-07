El Ría de Aldán logra 14 podios en Taboada

El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón logró 14 podios en el Campionato Galego Xunta de Galicia, disputado en el embalse de Taboada (Lugo) y en el que participaron más de 400 deportistas de edad cadete e infantil. El club cangués fue el gran dominador de la categoría cadete, en la que se alzó con el triunfo por equipos tanto en chicos como en chicas. En infantiles, la escuadra masculina fue segunda en la general. La competición constaba de una distancia de 5.000 metros para los cadetes y de 3.000 metros para los infantiles.

En la regata cadete A K1, Henrique Álvarez y Cibrán Dacosta fueron segundo y tercero respectivamente. En la final de cadete B C1 Manuel Carballo fue segundo.

En la final cadeta A C1 femenina el triunfo fue para Vera Alonso y su compañera Judit Chamadoira fue tercera. En la categoría cadete B C1 otra canoísta del club, Nerea Chapela, ocupó el tercer puesto.

Las medallas en la categoría cadete para el Ría de Aldán-Gandón se completaron con una plata de Xabi Pena en paracanoe K1.

En la competición infantil K1 el club cangués logró dos bronces: Tiago Reguera fue tercero en infantil B y Naiara Tiebo tercera en infantil A.

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En lo que respecta a las pruebas de canoa, Valdo Curra consiguió el título en la categoría infantil B C1 y su compañero Carlos Pérez fue tercero. Y en la categoría infantil A C1 el triunfo también fue para el Club de Mar Ría de Aldán gracias al primer puesto de Lucas Caride.