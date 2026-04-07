Un momento "malísimo" y una doble reacción para volver a cantar victoria en O Gatañal

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro empezó este domingo a saldar la deuda contraída con su fiel y entregada afición en O Gatañal. La tercera victoria de la temporada en casa, que es la primera de este 2026 ante su público, devuelve la alegría a todos los estamentos del club y supone una inyección anínima fundamental para afrontar un mes en el que los cangueses deben recibir de forma consecutiva a dos rivales directos en casa: Villa de Aranda (domingo 19 a las 19.30 h) y Cuenca (aún por confirmar horario). El encuentro de este domingo ante el Horneo Alicante (28-25) quizás no tuviese aún la consideración de un «matchball», usando terminología tenística, pero sí que era vital para romper una dinámica negativa y mantener un colchón con respecto al descenso y la promoción.

La Liga Asobal afronta el tramo decisivo, en el que las necesidades acucian y puede haber resultados sorprendentes. Esta jornada destacó el empate del Bada Huesca en la cancha del Ademar León (33-33) o la victoria de Aranda ante Valladolid (33-29) en el derbi castellano. Dos equipos que serán precisamente los próximos rivales del Frigoríficos: los pucelanos este sábado a domicilio y luego Villa de Aranda en O Gatañal. Por su parte, el Rebi Cuenca remontó hasta en dos ocasiones una desventaja de cuatro goles para ganar por la mínima al Nava (33-32). «Esta victoria es muy buena, muy valiosa. Los equipos de la zona medida van a tener mucho que decir en los partidos contra los de la zona baja», manifestaba el entrenador del Frigoríficos, Quique Domínguez, tras el 28-25 ante Alicante.

La tensión, los nervios y la ansiedad por revertir una mala trayectoria en O Gatañal fueron evidentes durante buena parte del encuentro. Momentos en los que el Cangas quiso correr, pero que incurrió en pérdidas o en errores de lanzamiento. La victoria llegó después de una doble reacción. La irrupción de David Faílde en la portería visitante, que paró tres lanzamientos de siete metros a D’Antino, Manu Pérez y Arnau, propició que el Alicante empatase el partido después de muchos minutos por detrás en el marcador (17-17, min.40).

Dos tiempos de Quique Domínguez en menos de un minuto

La respuesta de Cangas fue fulgurante, con un parcial de 4-0 en en menos de cuatro minutos para ponerse 21-17. Curiosamente aquí llegó la peor crisis del encuentro para los locales, que se atascaron ante el cambio de defensa ordenado por Roi Sánchez y sufrieron en inferioridad por la exclusión de Pablo Castro. «Nos bloqueamos, perdimos varios balones que le dieron al Alicante la posibilidad de ponerse por delante (22-23, min.49)», reconoce Domínguez. No obstante, destaca la capacidad de reacción de los suyos después de tener que gastar sus dos tiempos muertos en menos de un minuto (49:00 y 49:55 respectivamente). «Lo gestionamos bien. Pasamos ese momento malísimo con esos errores y goles a puerta a vacía y le volvimos a dar la vuelta. Los partidos hay que jugarlos enteros, hay que saber encajar esos momentos», añade.

A esa reacción también se refirió uno de los jugadores más destacados del Frigoríficos en el encuentro ante el Alicante: el extremo Jaime Gallardo. Sus seis goles sin fallo, incluyendo un tanto crucial de estrategia en el último pase antes del pasivo, fueron decisivos. «El equipo dio un paso adelante. Nos mostramos sólidos en defensa, acoplados y supimos recomponernos cuando nos plantearon la defensa 5.1», valoraba,

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La victoria sitúa al Cangas con 15 puntos, los mismos que Nava (con quien tiene el gol average perdido) y con Aranda (con quien perdió 28-25 en el partido de la primera vuelta). La jornada de este fin de semana volverá a dejar duelos directos, con mucho en juego. El Bada Huesca, con 13 puntos, recibe en su pista al Viveros Herol Nava; el Sanicentro Guadalajara también juega en su pista ante el Ángel Ximénez Puente Genil, en una de sus últimas oportunidades de no quedarse descolgado en la pelea por la permanencia; y los dos próximos rivales que visitarán consecutivamente O Gatañal se miden entre sí, Villa de Aranda y Cuenca en el pabellón burgalés.