Agonía y gloria en O Gatañal

Sin sufrimiento y hasta sin agonía no hay gloria. Bien lo sabe el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro y la afición de O Gatañal. Este Domingo de Resurrección el Cangas fue fiel a la fiesta de Pascua y sumó una agónica victoria ante el Horneo Alicante (28-25). Un triunfo vital después de los últimos resultados del cuadro morracense y porque hasta esta jornada solo había ganado dos veces ante su parroquia, la última vez allá por el mes de diciembre ante el Caserío Ciudad Real.

El Frigoríficos y el Alicante le brindaron un pasillo a los jóvenes cadetes del Disalmo Luceros, flamantes campeones de Galicia. | EMMA BELMONTE

Esas urgencias tuvieron su reflejo en la pista, con un auténtico carrusel de errores por uno y otro lado. Al Cangas estuvieron a punto de costarle muy caros porque cuando tenía el partido prácticamente su mano (21-17, min.44 y tras un parcial de 4-0) entró en crisis. Entre pérdidas de balón incomprensibles y goles a puerta vacía se vio abajo en el electrónico a falta de apenas diez minutos para el final (22-23), con dos tiempos muertos casi consecutivos de Quique Domínguez para intentar encauzar la contienda. Afortunadamente un enorme Ivan Panjan en portería (trece paradas) y un inspiradísimo Jaime Gallardo, con seis goles sin fallo, fueron decisivos para que los puntos se quedasen en O Gatañal.

El Horneo Alicante, entrenado por el vigués Roi Sánchez, comenzó mandando en el electrónico en unos primeros minutos de vértigo (3-5 min.9.30). El Cangas se recompuso con el recital de Panjan en la portería y con Arnau, D’Antino y el joven Martín Fuentes como ejecutores. El Frigoríficos se puso por delante y tuvo incluso la oportunidad de irse al descanso con una ventaja de cuatro goles, pero David Faílde le paró un siete metros con el tiempo cumplido a D’Antino (14-11).

La Marea Azul y la afición del Cangas volvieron a responder y llenaron O Gatañal para llevar al Frigoríficos a la victoria ante el Alicante. / Gonzalo Núñez

Esa parada del lalinense, que saltó a la pista en los últimos instantes del primer periodo en sustitución de Domenech, anticipó lo que vendría en el segundo tiempo. El portero cedido por el Bidasoa no quiso ser menos que Panjan y por momentos pareció un muro insalvable. De hecho, fue capaz de parar los tres penaltis que le lanzaron. Los alicantinos lograron empatar el partido al filo del minuto 40 para poner el 17-17.

El Frigoríficos respondió a ese envite con unos minutos espectaculares: un parcial de 4-0 y paradas de Panjan que significaban el 21-17. Quedaba apenas un cuarto de hora para el final y el duelo parecía encarrilado. Nada más lejos de la realidad. Los cangueses estuvieron a punto de tirar el partido por la borda con pérdidas groseras que facilitaron la remontada del Alicante, con un Borragán que en esos instantes anotó cuatro dianas sin fallo.

El central del Frigoríficos Manu Pérez defendido este domingo por Iván Montoya y José Oliver. / Gonzalo Núñez

El marcador reflejaba un 22-23 en el minuto 49 y, después del segundo tiempo muerto de Quique Domínguez, el Cangas estaba con el agua al cuello, sin capaz de encontrar huecos en la férrea defensa alicantina. Se llegó a un golpe franco en el que todo parecía dispuesto para un lanzamiento lejano y a la desesperada de Ludman. Esta vez la pizarra y la estrategia funcionaron porque el balón fue para Gallardo, al que nadie esperaba, y con cierto suspense devolvió las tablas al electrónico (23-23) con diez minutos por delante.

Un tramo final taquicárdico, en el que cada acción defensiva con éxito valía tanto como un gol. Un durísimo lanzamiento de Ludman a la madera lo recogió, otra vez, Gallardo para el 24-25. El Alicante fue capaz de empatar una vez más (24-24, min.55.50). Pero dos tantos de Martín Gayo y entre medias un verdadero paradón de Panjan a Iván Montoya sacando un brazo providencial pusieron, esta vez sí de manera definitiva, al Frigoríficos del Morrazo en el camino de la victoria (26-24, min.58). El resultado final fue un 28-25 que coloca a los cangueses 15 puntos, los mismos que Villa de Aranda y Nava; con dos de ventaja con respecto a Puente Genil y Huesca y cinco sobre el colista Guadalajara.

El próximo encuentro de los de O Morrazo será el sábado,a las 20.30 horas en Valladolid.