El Cangas, a por la redención en un partido trascendental

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta hoy un partido trascendental ante el Horneo Alicante. Un calificativo que en absoluto es una hipérbole. Los cangueses no ganan en O Gatañal desde el 17 de diciembre ante el Caserío Ciudad Real y antes de ese encuentro solo habían conseguido la victoria ante su público contra el Huesca, allá por el mes de septiembre. Cuatro puntos que suponen un bagaje muy pobre para un equipo que tiene en O Gatañal y en su afición uno de sus principales baluartes. El encuentro entre cangueses y alicantinos servirá para cerrar la vigésimo tercera jornada de liga y se disputará a las 20.30 horas, con el arbitraje de Florenza Virgili y Ausas Busquets. En todo caso desde las 18.00 horas ya habrá una intensa previa en los aledaños del pabellón, con la cantina, terraceo y la música de Dj Rub3n Set para que el fervedoiro cangués exhiba sus mejores galas.

Las fechas de Semana Santa no han alterado el programa de trabajo de la plantilla entrenada por Quique Domínguez, con sesiones de trabajo entre el martes y este sábado. «Somos muy conscientes de la importancia que tiene el partido, de la trascendencia que tienen ya todos a estas alturas de la temporada. En la recta final todo tiene ya una mayor trascendencia. Así que lo estamos preparando con el sentido de la responsabilidad muy alto que tiene este equipo y con esa gran capacidad de trabajo que tenemos», manifiesta en la previa el técnico. Domínguez espera poder contar con el pivote Pablo Castro, que se tuvo que retirar por un golpe en la rodilla en el partido ante el Logroño, y se espera la incorporación del joven William Thompson, también en la posición de pivote.

El Cangas necesita con urgencia sus primeros puntos de la segunda vuelta en O Gatañal y reconciliarse con su afición, especialmente después de la dolorosa derrota en la Copa del Rey ante el Anaitasuna y de la jornada pasada ante Logroño. El encuentro de la primera vuelta ante los alicantinos tampoco trae buenos recuerdos: un partido que significó el estreno en el banquillo del vigués Roi Sánchez, una contudente victoria para los valencianos (34-24) y el inicio de su remontada en la clasificación. «Ahora mismo tienen una plantilla completísima con algunos jugadores de mucha calidad y experiencia: Borragán, Borja Méndez, Ander Torriko, Iván Montoya, Parker. Tambien tienen a jóvenes con mucho talento, como Escobedo, Domenech o Barreto. Así que claramente es un equipo que ha ido de menos a más, que se caracteriza por una defensa muy sólida, sobre todo en su zona central, y por jugar con mucha disciplina ofensivamente», resume Quique Domínguez.

El "verdadero nivel defensivo" y reducir el número de errores y pérdidas

El entrenador del Frigoríficos apunta algunas de las claves para intentar que los dos puntos se queden en Cangas. «Debemos encontrar nuestro verdadero nivel defensivo para poder hacer frente a jugadores de la capacidad física de Borragán o Parker y reducir el número de errores y pérdidas de balón, que en los últimos partidos fue muy alto», subraya. Otro de los aspectos importantes es la gestión del partido, sobre todo en momentos en los que puede cundir la ansiedad. Una eventual circunstancia que el Alicante quiere intentar aprovechar. «El Cangas tiene la presión de ganar y se juegan mucho, pero cuentan con 2.500 personas», decía en la previa Roi Sánchez.

A la afición de O Gatañal también se dirige Quique Domínguez y hace suya la apelación del club a la unidad para afrontar el tramo decisivo de la Liga Asobal. «Nuestros aficionados saben lo que nos estamos jugando y cómo deben hacer sentir al equipo», manifiesta. El entrenador insiste en que el factor O Gatañal puede ser decisivo. «La afición es muy consciente del papel que puede jugar, estando muy cerca del equipo, dandole cariño y calor para sentirnos fuertes y respaldados», concluye.