El Alondras quiere poner fin, en A Illa, a su mala racha de resultados

El Alondras visita hoy A Illa para medirse al Céltiga (18.00 horas en el campo Salvador Otero). Será el tercer encuentro de la semana para los cangueses tras el empate del anterior domingo contra el Cambados y la dura derrota por 2-1 de este jueves en casa del Somozas.

Los cangueses saltarán hoy al campo con la presión de tener que ganar para poner fin a una mala racha de resultados que les alejó casi definitivamente de la posibilidad de pelear por el quinto puesto que permite disputar la promoción de ascenso y que ocupaban hace no mucho. Ahora la brecha de puntos ya es de 7.

Yelco con la lesión de larga duración y Kopa, por acumulación de amonestaciones, son las dos bajas que sufre hoy el entrenador Rafa Villaverde. Recupera, eso sí, a tres efectivos que estaban sancionados el jueves: Víctor, Guime y Adrián Cruz.

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A la cita de esta tarde, de la jornada 29, el Alondras llega en el 13º puesto de la clasificación con 35 puntos. El Céltiga, por su parte, es 11º pero con cinco puntos más que los rojiblancos. El jueves los de A Illa no pudieron pasar del empate en Boiro (1-1). Eso sí, en estos momentos el Céltiga tiene la quinta plaza a solo dos unidades por lo que no puede permitirse el lujo de volver a tropezar.