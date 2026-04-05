Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ DIRECTO Valencia - CeltaLey contra el DesperdicioMuere el abuelo de VigoTestamento MurosRescate Piloto EE UUHábitat VigoArte Panteones Galicia
instagramlinkedin

Fútbol / Tercera RFEF

El Alondras quiere poner fin, en A Illa, a su mala racha de resultados

Recupera a Víctor, Guime y Adrián Cruz para el duelo de hoy

Lance del duelo entre Alondras y Cambados. | SANTOS ÁLVAREZ

Lance del duelo entre Alondras y Cambados. | SANTOS ÁLVAREZ

Fran G. Sas

Fran G. Sas

Cangas

El Alondras visita hoy A Illa para medirse al Céltiga (18.00 horas en el campo Salvador Otero). Será el tercer encuentro de la semana para los cangueses tras el empate del anterior domingo contra el Cambados y la dura derrota por 2-1 de este jueves en casa del Somozas.

Los cangueses saltarán hoy al campo con la presión de tener que ganar para poner fin a una mala racha de resultados que les alejó casi definitivamente de la posibilidad de pelear por el quinto puesto que permite disputar la promoción de ascenso y que ocupaban hace no mucho. Ahora la brecha de puntos ya es de 7.

Yelco con la lesión de larga duración y Kopa, por acumulación de amonestaciones, son las dos bajas que sufre hoy el entrenador Rafa Villaverde. Recupera, eso sí, a tres efectivos que estaban sancionados el jueves: Víctor, Guime y Adrián Cruz.

Noticias relacionadas

A la cita de esta tarde, de la jornada 29, el Alondras llega en el 13º puesto de la clasificación con 35 puntos. El Céltiga, por su parte, es 11º pero con cinco puntos más que los rojiblancos. El jueves los de A Illa no pudieron pasar del empate en Boiro (1-1). Eso sí, en estos momentos el Céltiga tiene la quinta plaza a solo dos unidades por lo que no puede permitirse el lujo de volver a tropezar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
  2. De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
  3. Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
  4. Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
  5. LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
  6. Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
  7. Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
  8. Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»

El plan contra los incendios tras la catástrofe de 2025 sitúa el 74% de lugares de alto riesgo en Ourense, donde el fuego arrasó el 86% de la superficie calcinada en Galicia

El plan contra los incendios tras la catástrofe de 2025 sitúa el 74% de lugares de alto riesgo en Ourense, donde el fuego arrasó el 86% de la superficie calcinada en Galicia

La procesión de Cristo Resucitado cierra la Semana Santa de la concordia en Cangas

Vigo ensaya el tren de la próxima década

Vigo ensaya el tren de la próxima década

Alas lalinenses en el museo volante de Cuatro Vientos

Alas lalinenses en el museo volante de Cuatro Vientos

El Celta abre la puerta de los sueños

El Celta abre la puerta de los sueños

Las viviendas turísticas de Galicia registran ya un 80% de ocupación en el mes de agosto

Las viviendas turísticas de Galicia registran ya un 80% de ocupación en el mes de agosto

Los hospitales no alivian a Primaria: solo firman el 2" de las bajas laborales

Los hospitales no alivian a Primaria: solo firman el 2" de las bajas laborales

Os espías galegos conquistan o cinema e a literatura con historias no Marrocos actual e na ría de Vigo na I Guerra Mundial

Os espías galegos conquistan o cinema e a literatura con historias no Marrocos actual e na ría de Vigo na I Guerra Mundial
Tracking Pixel Contents