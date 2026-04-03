Liga Gallaecia Moaña
El As de Guía aprovecha el tropiezo del Persianas Morrazo y se pone líder
El baile en el liderato de la Primera División de la Liga Keniata Gallaecia Moaña no cesa, debido a la tremenda igualdad que muestran los cuatro primeros clasificados. El Restaurante As de Guía venció por 1-6 al AP Training y asalta el primer puesto aprovechándose del tropiezo del Persianas Morrazo, que cayó por 2-4 contra el Bar Moaña y baja del primero al cuarto puesto.
Precisamente el Bar Moaña es ahora tercero con 27 puntos, unos más que el Persianas Morrazo, uno menos que el líder y los mismos que el segundo clasificado, el Getelec, que en la pasada jornada no tuvo piedad y goleó por 0-14 al Centoleira.
Este resultado sirvió, en la parte de abajo, al RB Academy para escalar una posición, tras golear por 8-3 al Decoraciones Fernández, el colista.
En lo que respecta a la Segunda División el Lirón Store y el Inmobiliaria Grupró mantienen el mano a mano por el liderato y siguen primero y segundo respectivamente.
Los líderes vencieron por un claro 8-2 al Malasangre y tienen 34 puntos. Con una unidad menos se sitúa el Inmobiliaria Grupró que venció por 2-6 al Piscicasa FC.
El Semilla Negra, por su parte, no cede y sigue en la persecución con 25 puntos tras vencer por 4-6 al Electricidad Bermúdez.
En la cola el Rápido de Jalleira cayó por un contundente 8-1 frente a otro de los rivales de abajo, el Kanillas Athlétic. Sigue, por lo tanto, colista con tres puntos en su casillero.
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