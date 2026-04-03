El Cangas ante un mes clave para resucitar en O Gatañal

Estamos en plena Semana Santa. Días de pasión, penitencia y resurrección. Una cronología que se asemeja mucho al momento que vive el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro. Al menos en los dos primeros puntos. El tercero aún está por ver: este domingo, que es el de Pascua o Resurrección, recibe en el pabellón de O Gatañal al Horneo Alicante. Un encuentro que debería significar el primer paso para recuperar la magia del fervedoiro cangués en un mes clave en la pelea por la permanencia.

A pesar de las últimas derrotas, especialmente dolorosa la de Copa del Rey ante el Anaitasuna, el Cangas llega a este tramo de la temporada fuera de los puestos de ascenso, aunque empatado a 13 puntos con el Puente Genil, que ocupa plaza de promoción. El calendario de la Liga Asobal en este mes de abril es a priori favorable para el conjunto de Quique Domínguez: el domingo recibe al Alicante; el sábado 11 de abril tiene una salida complicada ante el Recoletas Valladolid (20.30 h), y luego vienen dos partidos consecutivos en O Gatañal ante conjuntos que se pueden considerar rivales directos: el domingo 19 de abril viene el Villa de Aranda (19.30 h) y el fin de semana siguiente, en fecha y horario aún por concretar, el Cuenca. Sobre el papel no está mal, pero como decía con acierto uno de los anteriores inquilinos del banquillo de O Gatañal «el calendario hay que hacerlo bueno sobre la pista».

El Frigoríficos necesita recuperar su mejor versión en su pista y que la grada de O Gatañal sea su jugador número 8. Esta temporada se está dando una situación relativamente curiosa: el Cangas es el peor equipo en casa, algo inaudito hasta la fecha, con solo dos triunfos y ambos en la primera vuelta y, por contra, está entre los visitantes más temibles. Ahora debe conseguir que O Gatañal vuelva a ser un fortín inexpugnable.

Alicante, de colista con 2 puntos a noveno con 19 puntos

Delante tendrá a un equipo que ha protagonizado una remontada espectacular, que comenzó justamente en el partido de la primera vuelta ante el Frigoríficos del Morrazo. Antes de aquel encuentro los alicantinos eran colistas con solo 2 puntos y la victoria ante el Cangas (34-24), en el debut del vigués Roi Sánchez en el banquillo, fue el comienzo de una trayectoria ascendente que le ha llevado de momento hasta la novena plaza con 19 puntos.

El entrenador vigués del Alicante, Roi Sánchez, celebra el triunfo de la primera vuelta ante el Frigoríficos del Morrazo (34-24) en su estreno en el banquillo alicantino. / Ismael Corbi

El entrenador de los alicantinos habló esta semana del encuentro ante el Frigoríficos, al que se refiere como un conjunto de dos caras. «Puede jugar un balonmano muy bueno, con mucha continuidad, defiende fuerte, tiene buena portería, extremos buenísimos. Pero luego tiene partidos que se les ve más desenchufados y no sabes que Cangas te puedes encontrar», manifiesta. Roi Sánchez conoce bien el pabellón de O Gatañal y su última visita fue con el San Pablo Burgos, hace dos temporadas, en la fase de promoción en la que el Frigoríficos mantuvo la categoría. «Cangas tiene una de las mejores aficiones de la liga y hay que convivir con eso. No sé si estamos acostumbrados. Hemos jugado en pabellones calientes, pero no tanto como el del Frigoríficos del Morrazo. Puede ser, seguramente, el pabellón más caliente de toda la liga. Por lo que no es fácil jugar allí», reconoce.

Noticias relacionadas

Pero con todo también advierte de que, en este momento, puede ser un arma de doble filo para el Cangas. «Tienen esa presión de ganar, pero cuentan con 2.500 personas. Se juegan mucho», concluye el entrenador vigués del Alicante.