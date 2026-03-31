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El Redeiras organiza su segunda Copa Primavera

Redacción

Moaña

El CB Redeiras organiza este sábado la segunda edición de la Copa Primavera, con la participación del equipo local además del Nuestra Señora de la Esperanza, Depordima, Bosco Salesianos y CB Costa da Morte. La cita será todo el día en el pabellón de A Xunqueira.

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