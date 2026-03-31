El Frigoríficos, pendiente de la lesión de rodilla de Pablo Castro

El regreso al trabajo en el Frigoríficos del Morrazo después del negativo periplo foráneo de la semana pasada, con derrotas ante el Anaitasuna en Copa del Rey y frente al Logroño en Liga Nexus Asobal, viene marcado por la preocupación por el estado físico de Pablo Castro, lesionado en este último encuentro. El pivote cangués tuvo que retirarse prematuramente de la pista en el minuto 43, doliéndose de su rodilla izquierda y con ayuda para alcanzar los banquillos. Ahora está pendiente de que se le practiquen pruebas diagnósticas para conocer el alcance exacto de su lesión.

El jugador recordaba el momento en el que se lesionó. «Fue una acción de juego en la que Marcell [Ludman] me cae encima, con la mala suerte de que lo hace cuando tenía la pierna completamente estirada. Y ya noté un chasquido», señala, antes de manifestar que por el momento todo son incertidumbres. «Estamos pendientes de hacer una ecografía y si hace falta algo más», añade.

La buena noticia es que una vez finalizó el encuentro, el fisioterapeuta del club, Lino Gallego, lo exploró y la realizó las típicas pruebas para descartar una lesión grave. «Todas salieron negativas», afirma Castro. Tampoco hay derrame e incluso el dolor no es excesivo ni incapacitante. «Puedo caminar, agacharme, pero es cierto que me cuesta poner la pierna derecha», dice. Habrá que esperar. En todo caso, este nuevo problema físico se añade a los de una temporada especialmente accidentada, que comenzó con la grave lesión de Javi García, ya recuperado, y a la que aún tiene a Samu Pereiro en el dique seco.

El Puente Genil alcanza en la tabla a cangueses y Villa de Aranda

La jornada en la Liga Nexus Asobal se ha saldado con apenas cambios en la zona baja pero sí con uno especialmente significativo. El duelo directo entre Huesca y Puente Genil, dos de los tres equipos situados por debajo del Cangas, se saldó con la victoria de los andaluces, que de este modo alcanzan los 13 puntos, igualando a los de Quique Domínguez y al Villa de Aranda. La escuadra pontana ocupa ahora el puesto de promoción, dejando los de descenso directo para Huesca (12) y un Guadalajara (10) que perdió en casa ante el Bidasoa. La gran ventaja del Frigoríficos del Morrazo con Puente Genil y Huesca es que tiene el golaverage particular favorable (dos triunfos ante los oscenses y victoria a domicilio con los cordobeses, pero queda pendiente el encuentro de O Gatañal).

Estos cinco equipos se perfilan como los máximos favoritos a pelear por eludir el descenso y a la promoción, con permiso, eso sí, de un Viveros Herol Nava que tiene 15 puntos y que perdió el pasado fin de semana ante el Ademar León. Un escalón más arriba se encuentra el Rebi Cuenca con 17, gracias al excelente rendimiento que está ofreciendo en los partidos que juega como local. Alicante con 19 y Caserío Ciudad Real con 20 parecen relativamente cerca de una salvación directa que no debería irse mucho más allá de los 20 o 21 puntos.

El Alicante, próximo rival

El EON Horneo Alicante, recién ascendido y una de las revelaciones de la temporada, será el próximo rival del Frigoríficos del Morrazo, en un partido de vital importancia que se disputará el próximo domingo a partir de las 20.30 horas en el pabellón de O Gatañal.

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Los de Roi Sánchez presentarán un aspecto renovado con respecto a la primera vuelta, en un partido que ganaron con claridad en el debut del técnico vigués. Entonces Aarón Gutiérrez fue uno de los jugadores que más daño hizo y no está en el equipo alicantino, al igual que Wick, Yanis y Javier Rodríguez. En cambio, han llegado Sancho, Failde y el egipcio Abdalla.