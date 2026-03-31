El Cangas llama a la unidad y a la fuerza de O Gatañal

Las dos últimas derrotas del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro han dejado un sabor más amargo y más críticas de las habituales. Sobre todo por cómo fueron esos partidos ante el Anaitasuna en Copa del Rey y el Logroño en la Liga Nexus Asobal. La directiva del club reconoce que los resultados y las sensaciones «no estuvieron a la altura de los que todos esperamos», pero hace un llamamiento a la unidad y a la fuerza del factor de O Gatañal. Sobre todo en este momento que la competición afronta el tramo decisivo de la temporada, con ocho partidos por delante y cinco de ellos en el fervedoiro cangués. El primero este domingo ante el Eon Horneo Alicante.

El Cangas hizo público este martes un comunicado para mostrar su comprensión por las críticas de los últimos días, «siempre desde el respeto», y para reconocer que la afición de O Gatañal, que «es exigente, fiel y profundamente comprometida con el club merece ser escuchada». Con todo, desde la directiva recalcan que tanto el cuerpo técnico, plantilla y la propia dirección «estamos trabajando con la máxima implicación para darle la vuelta a la situación. «En el Balonmán Cangas siempre entendimos que la exigencia forma parte de nuestra identidad. Este es un club que se ganó cada paso desde el esfuerzo, el compromiso y la capacidad para competir hasta el final», expresa a través del comunicado oficial.

Esta llamada a la unidad y a movilizar a toda la afición llega en un momento difícil en cuanto a resultados, pero también con el equipo fuera de los puestos de descenso y de promoción. Un Frigoríficos que depende de sí mismo y que recibirá en O Gatañal a cuatro rivales directos: Eon Horneo Alicante, Villa de Aranda, Cuenca y, en la última y definitiva jornada, Puente Genil. «Seguimos fuera de los puestos de descenso y afrontamos este tramo final dependiendo de nosotros mismos. Sabemos lo que está en juego y este es el momento de estar más unidos que nunca», pide la directiva del Balonmán Cangas.

El texto íntegro del comunicado oficial del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo. / Bm.Cangas

El mes de abril tiene que ser clave en esas aspiraciones. Un mes en el que el Frigoríficos del Morrazo debe convertir de nuevo el pabellón de O Gatañal en un fortín inexpugnable. Curiosamente, hasta la fecha ha logrado más puntos fuera de casa (9) que en su pista (4). El Cangas solo suma dos triunfos ante su afición y ambos en la primera vuelta: ante Huesca y Caserío Ciudad Real. Una circunstancia nada habitual en un equipo que tiene en O Gatañal y en su afición su principal punto de apoyo.

Por eso el mes de abril también debe significar el punto de encuentro entre equipo y masa social para empujar juntos en el momento más importante de la temporada. «Necesitamos ofrecer una mejor versión sobre la pista, pero también volver a sentir la fuerza de O Gatañal como un lugar que marca diferencias, que aprieta, que empuja y que convierte cada partido en casa en una batalla compartida», defienden desde el Balonmán Cangas.

Este domingo, previa desde las 18.00 horas para el partido ante el Eon Horneo Alicante

La primera prueba será este domingo a las 20.30 horas ante el Eon Horneo Alicante. El club organiza una nueva previa para los aficionados, que a partir de las 18.00 horas incluirá música en directo, la apertura de la cantina y ofertas especiales. Además, para promover que el pabellón se vuelva a llenar el Balonmán Cangas distribuirá invitaciones entre sus patrocinadores para que las puedan repartir entre sus clientes.

«Este no es momento de dar un paso atrás. Es momento de responder, de competir, de apretar juntos y de defender entre todos lo que tanto nos costó construir. Creemos en nuestra gente, creemos en nuestro equipo y creemos en la fuerza de O Gatañal para afrontar unidos este tramo decisivo del campeonato», concluyen desde la directiva del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo.