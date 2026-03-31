Fútbol Sala / Tercera División
El ADFS Bueu pierde en casa y frena su escalada
Redacción
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu Grupo Roslev desperdició una buena oportunidad de haberse situado en la zona media alta de la Tercera División al perder de forma sorpresiva ante el Vianariño FS por 4-6. El conjunto que dirige Ricardo Sanjorge, que venía de golear al Pazos de Borbén, no pudo repetir éxito en un encuentro en el que, salvo con el 1-0 inicial, siempre fue a remolque de su rival.
Miguel adelantó a los locales en el minuto 8 pero solo uno después marcó en propia meta el empate. Los visitantes se pusieron 1-3 ante un cuadro buenense que fue haciendo la goma (2-3, 3-4) en el primer tiempo. En el segundo periodo, el Vianariño se fue hasta el 3-6 y los buenenses solo pudieron recortar mínimamente. Ahora el ADFS Bueu es noveno con 37 puntos en su haber, a solo tres del Outeiro de Rei, que es sexto.
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