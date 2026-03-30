El Luceros remonta para rescatar un punto

El Automanía Luceros volvió a realizar un ejercicio de fe para rescatar un punto ante el Reconquista (28-28) en un partido que se le puso muy cuesta arriba y en el que llegó a estar seis goles abajo (20-14, minuto 36).

Los de Adrián Méndez comenzaron mejor que su rival y dominaron el marcador durante el primer cuarto (8-9), antes de que las pérdidas de balón lo desangrasen, permitiendo la remontada viguesa (14-9, minuto 22). En la reanudación el Reconquista marcó su máxima diferencia y el Luceros fue limando diferencias hasta igualar en el minuto 52 y arrancar un empate.

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