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Balonmano / Primera Nacional

El Luceros remonta para rescatar un punto

Rahim en un partido anterior del Luceros.

Rahim en un partido anterior del Luceros. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

El Automanía Luceros volvió a realizar un ejercicio de fe para rescatar un punto ante el Reconquista (28-28) en un partido que se le puso muy cuesta arriba y en el que llegó a estar seis goles abajo (20-14, minuto 36).

Los de Adrián Méndez comenzaron mejor que su rival y dominaron el marcador durante el primer cuarto (8-9), antes de que las pérdidas de balón lo desangrasen, permitiendo la remontada viguesa (14-9, minuto 22). En la reanudación el Reconquista marcó su máxima diferencia y el Luceros fue limando diferencias hasta igualar en el minuto 52 y arrancar un empate.

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FICHA TÉCNICA:

RECONQUISTA-AUTOMANÍA LUCEROS 28-28

RECONQUISTA: Manuel Hernández (1), Héctor (3), Alejandro, Díez, Nicolás (1), Miguel, Alberto (4), David, André (11), Roberto, Manuel Rodríguez (1), Ignacio (3), Pousa (3) y Daniel (1).

AUTOMANÍA LUCEROS: Javi Fernández y Óscar; Eloy, William, Moro (7), Mendu (2), Xurxo (2), Xandre, Josemi, Rahim (5), Denís (1), Christian (2), Magdaleno (1), Dima (1), Giráldez y Juan (7).

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-2; 4-5; 8-9; 12-9; 15-10; 16-11 (descanso); 19-13; 20-18; 23-21; 25-23; 26-26; y28-28 (final).

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