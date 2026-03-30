Jonás, con un hat trick, inclina la balanza en el derbi para el Domaio

Un hat trick de Jonás Caride permitió al Domaio adjudicarse de forma clara el derbi ante el Vilaboa (3-0) y sumar tres puntos que lo acercan un poco más a la permanencia. El cuadro de Miguel del Ojo aprovechó a la perfección el acierto rematador de uno de sus referentes ofensivos (suma 9 tantos en 14 encuentros) y supo mantener la portería a cero.

El exalondrista abrió la lata en el minuto 24 y amplió la renta poco antes del descanso. Luego sentenció en la recta final.