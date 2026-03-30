Fútbol / Primera Futgal
Jonás, con un hat trick, inclina la balanza en el derbi para el Domaio
El goleador local anotó en los minutos 24, 38 y 75 para sentenciar el encuentro | Los moañeses se acercan un poco más a la salvación
Redacción
Moaña
Un hat trick de Jonás Caride permitió al Domaio adjudicarse de forma clara el derbi ante el Vilaboa (3-0) y sumar tres puntos que lo acercan un poco más a la permanencia. El cuadro de Miguel del Ojo aprovechó a la perfección el acierto rematador de uno de sus referentes ofensivos (suma 9 tantos en 14 encuentros) y supo mantener la portería a cero.
El exalondrista abrió la lata en el minuto 24 y amplió la renta poco antes del descanso. Luego sentenció en la recta final.
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