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Fútbol / 3ª Futgal

El Cruceiro resuelve con uno menos ante el Salcedo

Redacción

Cangas

El Cruceiro se impuso por 3-1 al Salcedo pese a jugar con uno menos desde el minuto 48 por las expulsión de Saúl.

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