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Fútbol/ 2ª Futgal

El Bueu rompe su mala racha y gana por la mínima

Redacción

Bueu

Un solitario gol de Christian sirvió al Bueu para romper ante el Deiro una racha de ocho encuentros sin ganar..

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