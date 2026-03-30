El Bueu Atlético mantiene el pulso por la cuarta plaza

Un gol de Roque a falta de 40 segundos y el posterior error de saque del equipo visitante permitieron al Bueu Atlético imponerse por 40-38 al Ribeiro Rodosa en un igualado encuentro, y mantener el pulso en la lucha por la cuarta plaza. Los de Luis Montes suman 32 puntos, los mismos que Xiria y Granitos Ibéricos, equipos con los que se jugará ese puesto.

El duelo comenzó con un cuadro buenense jugando con comodidad y abriendo hueco poco a poco hasta forzar el tiempo muerto del entrenador de los de Ribadavia (11-7, minuto 17). El Ribeiro, colista y muy necesitado de puntos, reaccionó, volviendo a entrar en el partido (15-15, minuto 25) y llegando al descanso con una desventaja de solo un gol (19-18).

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La segunda mitad mantuvo una dinámica similar, con el Bueu Atlético entrando con fuerza con un parcial de 5-1 y manejando después rentas de dos y tres goles, enjugados posteriormente por los visitantes (31-31, minuto 48). Los buenenses volvieron a tomar el mando y el Ribeiro a firmar las tablas (38-38) a falta de 52 segundos. Luego llegó el gol de Roque, el error visitante en el saque de centro y el tanto de Pedro para sentenciar el definitivo 40-38.

FICHA TÉCNICA: