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Balonmano / Primera Nacional

El Bueu Atlético mantiene el pulso por la cuarta plaza

El conjunto buenense sentenció en el último minuto con los goles de Roque y Pedro | Los visitantes hicieron la goma todo el partido

Brais lanza a puerta en una acción del duelo ante el Ribeiro.

Brais lanza a puerta en una acción del duelo ante el Ribeiro. / Santos Álvarez

César Collarte

Bueu

Un gol de Roque a falta de 40 segundos y el posterior error de saque del equipo visitante permitieron al Bueu Atlético imponerse por 40-38 al Ribeiro Rodosa en un igualado encuentro, y mantener el pulso en la lucha por la cuarta plaza. Los de Luis Montes suman 32 puntos, los mismos que Xiria y Granitos Ibéricos, equipos con los que se jugará ese puesto.

El duelo comenzó con un cuadro buenense jugando con comodidad y abriendo hueco poco a poco hasta forzar el tiempo muerto del entrenador de los de Ribadavia (11-7, minuto 17). El Ribeiro, colista y muy necesitado de puntos, reaccionó, volviendo a entrar en el partido (15-15, minuto 25) y llegando al descanso con una desventaja de solo un gol (19-18).

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La segunda mitad mantuvo una dinámica similar, con el Bueu Atlético entrando con fuerza con un parcial de 5-1 y manejando después rentas de dos y tres goles, enjugados posteriormente por los visitantes (31-31, minuto 48). Los buenenses volvieron a tomar el mando y el Ribeiro a firmar las tablas (38-38) a falta de 52 segundos. Luego llegó el gol de Roque, el error visitante en el saque de centro y el tanto de Pedro para sentenciar el definitivo 40-38.

FICHA TÉCNICA:

BUEU ATLÉTICO-RIBEIRO RODOSA 40-38

BUEU ATLÉTICO: Hugo y Julio; Gándara (2), Roque (2), Diego (6), Brais (5), Pedro (3), Camiña (1), Vicente (5), Cadilla (2), Martiño, Rubén (2), Samu (7), Marcos, Adri (3) y Asier (2).

RIBEIRO RODOSA: Manuel (2), Juan (2), Íker, Celso (2), Pablo (8), Álvaro, Miguel (1), Javi (12), Nicolás, Mario (3), Samu, Denís (3), Lois (1), Antón, Marcos y Jacobo (3).

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 4-2; 6-3; 9-6; 11-10; 15-14; 19-18 (descanso); 23-20; 27-24; 30-27; 34-32; 35-34; y 40-38 (final).

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