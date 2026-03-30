Balonmano / Primera Nacional
El Bueu Atlético mantiene el pulso por la cuarta plaza
El conjunto buenense sentenció en el último minuto con los goles de Roque y Pedro | Los visitantes hicieron la goma todo el partido
Un gol de Roque a falta de 40 segundos y el posterior error de saque del equipo visitante permitieron al Bueu Atlético imponerse por 40-38 al Ribeiro Rodosa en un igualado encuentro, y mantener el pulso en la lucha por la cuarta plaza. Los de Luis Montes suman 32 puntos, los mismos que Xiria y Granitos Ibéricos, equipos con los que se jugará ese puesto.
El duelo comenzó con un cuadro buenense jugando con comodidad y abriendo hueco poco a poco hasta forzar el tiempo muerto del entrenador de los de Ribadavia (11-7, minuto 17). El Ribeiro, colista y muy necesitado de puntos, reaccionó, volviendo a entrar en el partido (15-15, minuto 25) y llegando al descanso con una desventaja de solo un gol (19-18).
La segunda mitad mantuvo una dinámica similar, con el Bueu Atlético entrando con fuerza con un parcial de 5-1 y manejando después rentas de dos y tres goles, enjugados posteriormente por los visitantes (31-31, minuto 48). Los buenenses volvieron a tomar el mando y el Ribeiro a firmar las tablas (38-38) a falta de 52 segundos. Luego llegó el gol de Roque, el error visitante en el saque de centro y el tanto de Pedro para sentenciar el definitivo 40-38.
FICHA TÉCNICA:
BUEU ATLÉTICO-RIBEIRO RODOSA 40-38
BUEU ATLÉTICO: Hugo y Julio; Gándara (2), Roque (2), Diego (6), Brais (5), Pedro (3), Camiña (1), Vicente (5), Cadilla (2), Martiño, Rubén (2), Samu (7), Marcos, Adri (3) y Asier (2).
RIBEIRO RODOSA: Manuel (2), Juan (2), Íker, Celso (2), Pablo (8), Álvaro, Miguel (1), Javi (12), Nicolás, Mario (3), Samu, Denís (3), Lois (1), Antón, Marcos y Jacobo (3).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 4-2; 6-3; 9-6; 11-10; 15-14; 19-18 (descanso); 23-20; 27-24; 30-27; 34-32; 35-34; y 40-38 (final).
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